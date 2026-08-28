Diyarbakır'da deprem konutları üzerinde dolunayın sakin görüntüsü

Diyarbakır semalarını aydınlatan dolunay

Diyarbakır’da dün akşam saatlerinde beliren dolunay, ortaya çıkardığı sakin ve etkileyici manzara ile dikkat çekti. Gökyüzündeki parlak ay, kent silueti üzerinde özellikle fotoğraf çekenlere ve gökyüzü meraklılarına görsel bir şölen sundu.

Bağlar'daki deprem konutlarıyla uyum

Merkez Bağlar ilçesinde yer alan deprem konutları ile bütünleşen ay görüntüsü, yapılarla oluşturduğu kompozisyon sayesinde izleyenleri mest etti. Bu perspektif, hem kentin yeniden yapılanma sürecinin izlerini taşıyan alanları hem de doğanın zamansal ritmini aynı karede buluşturdu.

Ülke genelinde gözlemler

Türkiye’nin dört bir yanında dün akşam gökyüzünde beliren dolunay, farklı şehirlerden benzer duygularla izlendi; birçok kişi ayın aydınlattığı manzaralara tanık oldu. İzleyenler, dolunayın sunduğu sakin görüntü karşısında kısa süreli de olsa hayranlık ve huzur yaşadı.

Gözlemler, basit ama güçlü bir görselliğin kent atmosferinde ve günlük yaşamda nasıl dikkat çektiğini gösterdi; Diyarbakır örneği, bu tür doğal olayların kent dokusuyla kurduğu görsel diyalogları ortaya koydu.

DİYARBAKIR'DA DOLUNAY GÖRÜNTÜSÜ MEST ETTİ