Diyarbakır'da direksiyon hakimiyeti kaybeden araç dört park halindeki otomobile çarptı

Kaza meydana geldiği yer ve gelişimi:
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Dörtyol mevkiinde seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç, park halindeki 4 araca çarparak durabildi.
Ekip müdahalesi ve sağlık durumu:
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 1 kişi yaralandı; yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.
Hasar ve soruşturma:
Kazaya karışan araçların tamamında maddi hasar meydana geldi. Yetkililer, olayla ilgili inceleme başlattı; kazanın kesin nedeni yapılacak soruşturmayla belirlenecek.
BAĞLAR İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL PARK HALİNDEKİ 4 OTOMOBİLE ÇARPARAK DURABİLDİ. KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.
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