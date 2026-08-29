Diyarbakır'da eş zamanlı operasyonlarda büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildi

Diyarbakır'da narkotik operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda 27.08.2026 tarihinde kent genelinde eş zamanlı operasyonlar yapıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, farklı noktalarda gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda uyuşturucu maddenin ele geçirildiği belirtildi.

ele geçirilen maddeler ve yerleri:

Kayapınar ilçesinde durdurulan bir araçta 1060 gram metamfetamin ele geçirildi. Bağlar ilçesinde iki ikamette yapılan aramalarda ise 1350 gram skunk ile 7 adet sentetik hap bulundu.

adli süreç ve gözaltılar:

Operasyon kapsamında gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen kişilerle ilgili olarak, 2 adli süreçteki çocuk (ASÇ) hakkında adli kontrol kararı verildi. Ayrıca çıkarıldıkları mahkemece 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü paylaşımında, operasyonların uyuşturucu madde ticaretini ve kullanımını engellemeye yönelik olduğu vurgulandı. Yapılan yakalamalar, ilçelerdeki narkotikle mücadele faaliyetlerinin sürdüğünü gösteriyor.

ELE GEÇİRİLENLER