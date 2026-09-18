diyarbakır'da eş zamanlı operasyonlarla 112 kişi adliyeye sevk edildi

Operasyonun kapsamı

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinasyonunda, İlçe Jandarma Komutanlıklarıyla eşgüdümlü olarak haklarında yakalama emri bulunan kişilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik geniş çaplı operasyonlar düzenledi. Yapılan çalışmalarda, farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheliler hedef alındı.

Suç türleri ve arananlar:

Operasyonlarda aralarında "gece vakti, yol kesmek suretiyle ya da konut veya işyerinde yağma", "kasten öldürme", "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "hırsızlık" ile "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçlarından aranan kişilerin de bulunduğu bildirildi.

Yakalananların ceza dağılımı ve işlemler:

Operasyonlar sonucunda toplam 112 kişi yakalandı. Yakalananların ceza dağılımı şöyle: 10-20 yıl arası 9, 5-10 yıl arası 20, 2-5 yıl arası 49, 2 yıl altı 34 şahıs. Yakalanan tüm kişiler, adli makamların işlem yapması için sevk edildi.

Yetkililer, eş zamanlı ve koordineli çalışmanın etkin suçla mücadeleye katkı sağladığını belirtti ve benzer operasyonların devam edeceğini ifade etti.

DİYARBAKIR’DA JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONLARDA, HAKLARINDA KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN 112 KİŞİ YAKALANDI.