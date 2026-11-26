Proje ortakları ve hedefleri:

DTSO Bilim Eğitim Vakfı, Almanya Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) finansmanı ve Welthungerhilfe (WHH) desteğiyle yürütülen "Türkiye’de Mülteciler ve Yerel Topluluklar İçin Agroekoloji Yoluyla Geçim Kaynakları ve Güçlenme Fırsatları (OLIVE)" Projesi'ne katıldı. Proje; Türkiye Kalkınma Vakfı (TKV), Mavi Kalem Derneği ve DTSO Bilim Eğitim Vakfı iş birliğiyle Nisan 2028'e kadar sürecek ve gençlerin istihdama erişimini, yerel girişimlerin pazara bağlanmasını hedefliyor.

Gençlere yönelik uygulamalı eğitim ve staj:

Projede DTSO Bilim Eğitim Vakfı, gençlere yönelik mesleki eğitim ve staj programlarının geliştirilmesi ile yerel üreticiler ve girişimler arasında pazar bağlantılarının güçlendirilmesi için faaliyet yürütecek. Uygulamalı eğitimler ile staj imkânlarının bir arada planlanması, gençlerin edindikleri becerileri doğrudan ekonomik yaşama aktarmalarını amaçlıyor.

Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "DTSO Bilim Eğitim Vakfı olarak 2015 yılından bu yana gençlerin mesleki becerilerinin geliştirilmesi, girişimcilik kapasitelerinin artırılması ve istihdama erişimlerinin desteklenmesine yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Diyarbakır Sanayi Mektebi ve Girişimci Destek Merkezi gibi yapılarla gençlerin ekonomik yaşama katılımlarını destekliyor, kentimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün geliştirilmesine katkı sağlıyoruz. İkiz dönüşüm olarak tanımladığımız iklim değişikliği ve dijitalleşme ile birlikte ekonomik alanda ihtiyaç duyulan mesleki beceriler de değişiyor. İşletmelerimizi bekleyen bu zorlu dönüşüm sürecini gençlerimiz ile sağlayabiliriz. Gençlerin dijital ve yeşil becerilerinin geliştirilmesi ve yerel girişimlerde istihdamı bu dönüşümü sağlayabilir. Bu nedenle gençlerin ekonomik alanda güçlenmesine yönelik çalışmalara bu dönem öncelik vereceğiz."

Vakfın yaklaşımı, gençlerin işletmelerle doğrudan iletişim kuracağı uygulamalı mekanizmalar oluşturmak ve özellikle genç kadınların programlara erişimini sağlamaya odaklanmak olacak. Kaya, "Bu dönem çalışmalarımızda temel yaklaşımımız, gençlerin edindikleri bilgi ve becerileri ekonomik yaşama aktarabilecekleri mekanizmalar geliştirmek. Bu kapsamda yerel girişimlerimiz ile gençler arasında diyalogları güçlendirmeye ve uygulamalı çalışmalar yapmaya odaklanacağız. Bu projede özellikle genç kadınların desteklenmesi ve yereldeki kadın girişimciler ile ortaklaşmalarını önceliyoruz. Genç kadınların yerel girişimler bünyesinde pratik eğitimleri ve staj programlarını da destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yerel üreticilerin pazara erişimi ve ağ oluşturma:

Proje kapsamında pazarlama, markalaşma ve dijital satış kanallarının kullanımıyla ilgili çalışmalar da yürütülecek. Kaya'nın belirttiği üzere, "Bölgemiz tarımsal üretim, yerel gıda ürünleri ve geleneksel üretim alanlarında önemli bir potansiyele sahip. Ancak küçük ölçekli üreticilerimizin ve yerel girişimlerimizin ürünlerini daha geniş pazarlara ulaştırmaları, markalaşmaları ve dijital satış kanallarından yararlanmaları konusunda desteklenmeleri gerekiyor. Proje ortaklarımızla birlikte düzenleyeceğimiz ağ oluşturma, pazarlama çalışmalarıyla yerel üreticiler, girişimciler, işletmeler ve diğer paydaşlar arasında yeni iş birliklerinin geliştirilmesine katkı sağlayacağız."

Bu adımların birleşimi, gençlerin istihdamına doğrudan katkı sağlarken yerel ekonominin dijital ve yeşil dönüşümüne de destek verecek. Projenin Nisan 2028'e dek sürmesi, uygulamalı eğitim ve pazar odaklı çalışmalara zaman içinde ölçek kazandırma imkânı tanıyacak.

DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI (DTSO) BİLİM EĞİTİM VAKFI, GENÇLERİN İSTİHDAMA ERİŞİMLERİNİN DESTEKLENMESİ VE YEREL GİRİŞİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ AMACIYLA YENİ BİR ULUSLARARASI PROJEDE YER ALIYOR.