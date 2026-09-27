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Diyarbakır'da gözden kaçan taksiye çarpma anı güvenlik kamerasında

Kayapınar Talaytepe Mahallesi'nde bir aracın duraklamasıyla karşı şeritten gelen otomobil park halindeki taksiye çarptı, kaza kamerada.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 13:12

GÜNCELLEME: 27 Eylül 2026 - 13:14

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Diyarbakır'da gözden kaçan taksiye çarpma anı güvenlik kamerasında

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde meydana gelen kazada, seyir halindeki bir otomobilin park halindeki ticari taksiyle çarpışma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Olay sırasında çevredeki vatandaşlar hızla yardıma koştu, kaza haber verilmesi üzerine yetkililere ulaştırıldı.

Kaza anı ve görüntüler:

Görüntülerde, seyir halindeki otomobilin yolun soluna dönmek için aniden durakladığı görülüyor. Bu sırada karşı şeritten gelen başka bir otomobil, park halindeki ticari taksiyi fark etmeyerek çarpıyor. Çarpmanın şiddeti ve araçların konumu kameraya kaydedildi; görüntüler olayın gelişimini net biçimde yansıtıyor.

Olay yerindeki müdahale:

Çarpmanın ardından çevrede bulunan vatandaşlar araçta bulunanlara ilk yardımı yaptı. İhbar üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıya olay yerinde ilk müdahale uygulanmasının ardından ayrıca ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma ve yürütülen işlemler:

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme başlattı ve olayla ilgili olarak güvenlik kamerası görüntülerini delil amacıyla kayıt altına aldı. Yetkililer, kazanın kesin nedenini belirlemek için görgü tanıklarının ifadelerini ve kamera kayıtlarını değerlendirmeye devam ediyor; konu hakkında soruşturma sürüyor.

DİYARBAKIR’IN KAYAPINAR İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLİN PARK HALİNDEKİ TİCARİ TAKSİYE ÇARPMA...

DİYARBAKIR’IN KAYAPINAR İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLİN PARK HALİNDEKİ TİCARİ TAKSİYE ÇARPMA ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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