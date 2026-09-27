Diyarbakır'da Güleçoba saldırısının ilk duruşması: 9 sanık yargılanıyor

Duruşma ve iddianame:

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada, 12 Kasım 2025'te merkez Kayapınar ilçesi Güleçoba Mahallesi'nde gerçekleşen silahlı saldırı dosyası ele alındı. Olayda İsmet Barcin hayatını kaybetmiş, J.B. ise ağır yaralanmıştı. Cumhuriyet savcısının mütalaasında, saldırıyı gerçekleştiren tutuklu sanıkların cezalandırılması ve tutukluluk hallerinin devamına yönelik görüş bildirildi.

Sanıkların ve taleplerin özeti:

Dosyada tutuklu bulunan Yusuf B., Ejder B., Ramazan B., Yunus B., Sadık B., Ersin B., Murat B. ve Mithat B. hakkında; "kasten öldürme", "çocuğa karşı kasten öldürmeye teşebbüs" ve evde bulunan diğer 6 kişi için "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından müebbet ve birden fazla uzun yıl hapis cezası istendi. Mahkeme duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Tahliyeler ve tutukluluk talepleri:

Duruşmada, daha önce gözaltına alınıp tutuklanan saldırıya uğrayan müşteki sanık Harun Barcin ile saldırganların babası olarak belirtilen tutuklu müşteki sanık Ramazan Barcin hakkında tahliye kararı verildi. Savcılık bazı sanıklar için tutukluluk halinin devamını talep etti; ilgili talepler mahkeme tarafından değerlendirilmeye devam edilecek.

Avukatın açıklamaları:

Harun Barcin'in avukatı Zeynep Sena Ayrancı, müvekkilinin bulunduğu eve iki farklı amcasının oğulları olduğu belirtilen toplam 8 kişinin uzun namlulu silahlarla saldırdığını, saldırı sırasında evde 11 kadın ve çocuğun bulunduğunu söyledi. Ayrancı, müvekkilinin karşı tarafı kışkırtmış gibi gösterilmesine itiraz etti ve olay yerinde hem saldıranların hem de Harun'un gözaltına alındığını anlattı.

Avukat, müvekkilinin 11 ay tutuklu kaldığını belirterek ilk duruşmada tahliye kararının çıktığını ifade etti. Ayrıca saldırının azmettireninin Mithat Barcin olduğu yönündeki iddialara dikkat çekti; iddianameye giren mesaj geçmişlerinin azmettirme unsuru taşıdığını öne sürdü. Ancak mahkemenin, yeterli somut delil bulunmadığı gerekçesiyle Mithat Barcin hakkında henüz tutuklama kararı vermediğini söyledi.

Mağdur çocuk ve diğer zararlar:

Ayrancı, olayda yaralanan 10 yaşındaki J.B.'nin yaklaşık bir ay boyunca kurşunla yaşadığını, uzun süre yoğun bakımda kaldığını ve tedavisinin sürdüğünü anlattı. Çocuğun psikolojisinin etkilendiğini, bazı dönemlerde tetikleyici tepkiler verdiğini belirterek, çocuğa karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan cezalandırma talebinin iddianamede yer aldığını vurguladı.

Avukat, iddia makamının talebi gerçekleşirse sanıklar için "her biri için 60 yıl artı müebbet" şeklinde ağır cezalar söz konusu olacağını belirtti ve bir sonraki duruşmada özellikle Mithat Barcin'in tutuklanması için çalışacağını kaydetti. Avukatın iddialarına göre iki ailenin köyleri arası mesafe yaklaşık 4 kilometre olup, Mithat Barcin'in serbest olması müvekkili ve ailesi için tehlike oluşturuyor.

Mahkeme, dosya kapsamındaki talepleri, mevcut delilleri ve savunmaları değerlendirerek bir sonraki duruşma tarihini verecek. Soruşturma ve yargılama süreci devam ediyor.

AVUKAT ZEYNEP SENA AYRANCI