Diyarbakır'da iki cadde yenilendi: 10 bin 400 ton asfalt serildi

Diyarbakır'da yol yenileme çalışmaları tamamlandı:

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşım konforunu ve trafik güvenliğini artırma hedefiyle yürüttüğü yol yenileme çalışmalarında Kayapınar ve Bağlar ilçelerindeki iki ana caddeyi yeniledi. Toplam 2 bin 680 metre uzunluğundaki güzergâhlara 10 bin 400 ton asfalt serildi ve yollar ekiplerin kontrollerinin ardından yeniden trafiğe açıldı.

Abdulkadir Aksu Caddesi detayları:

Kayapınar ilçesindeki Abdulkadir Aksu Caddesi üzerinde yürütülen çalışmalarda, 1 bin 900 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki yola 9 bin 200 ton aşınma tabakası serildi. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, asfalt seriminin tamamlanmasının ardından gerekli kontrolleri yaparak caddeyi tekrar araç trafiğine açtı.

Girne Caddesi çalışmasının ayrıntıları:

Bağlar ilçesindeki Girne Caddesi ise, doğal gaz altyapı çalışmalarının sona ermesinin ardından yenilendi. Ekipler, 780 metre uzunluğunda ve ortalama 10 metre genişliğindeki caddeye 1 bin 200 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi ve cadde trafiğe açıldı.

Planlanan yol yenileme çalışmaları:

Büyükşehir Belediyesi, doğal gaz altyapısı tamamlanan güzergâhlarda yol yenileme çalışmalarını sürdürecek. Bu kapsamda Bağlar ilçesindeki Nükhet Coşkun, Kardeşlik ve Göçmenler caddelerinde de asfalt serimi gerçekleştirilecek.

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KAYAPINAR İLÇESİNDEKİ ABDULKADİR AKSU CADDESİ İLE BAĞLAR İLÇESİNDEKİ GİRNE CADDESİ’NDE ASFALT ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI.