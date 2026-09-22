Dolar 48,8136 +0,01%
Euro 55,8424 -0,20%
Bist 13.198,84 -1,04%
Altın Gram 6.843,65 -0,53%
EUR/USD 1,1436 -0,29%
Brent Petrol 100,52 +0,18%
--°

Diyarbakır'da iki cadde yenilendi: 10 bin 400 ton asfalt serildi

Abdulkadir Aksu ve Girne caddelerinde toplam 2 bin 680 metrelik alana 10 bin 400 ton asfalt serildi; yollar belediye ekiplerinin kontrollerinin ardından yeniden trafiğe açıldı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 10:13

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Diyarbakır'da iki cadde yenilendi: 10 bin 400 ton asfalt serildi

Diyarbakır'da yol yenileme çalışmaları tamamlandı:

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşım konforunu ve trafik güvenliğini artırma hedefiyle yürüttüğü yol yenileme çalışmalarında Kayapınar ve Bağlar ilçelerindeki iki ana caddeyi yeniledi. Toplam 2 bin 680 metre uzunluğundaki güzergâhlara 10 bin 400 ton asfalt serildi ve yollar ekiplerin kontrollerinin ardından yeniden trafiğe açıldı.

Abdulkadir Aksu Caddesi detayları:

Kayapınar ilçesindeki Abdulkadir Aksu Caddesi üzerinde yürütülen çalışmalarda, 1 bin 900 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki yola 9 bin 200 ton aşınma tabakası serildi. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, asfalt seriminin tamamlanmasının ardından gerekli kontrolleri yaparak caddeyi tekrar araç trafiğine açtı.

Girne Caddesi çalışmasının ayrıntıları:

Bağlar ilçesindeki Girne Caddesi ise, doğal gaz altyapı çalışmalarının sona ermesinin ardından yenilendi. Ekipler, 780 metre uzunluğunda ve ortalama 10 metre genişliğindeki caddeye 1 bin 200 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi ve cadde trafiğe açıldı.

Planlanan yol yenileme çalışmaları:

Büyükşehir Belediyesi, doğal gaz altyapısı tamamlanan güzergâhlarda yol yenileme çalışmalarını sürdürecek. Bu kapsamda Bağlar ilçesindeki Nükhet Coşkun, Kardeşlik ve Göçmenler caddelerinde de asfalt serimi gerçekleştirilecek.

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KAYAPINAR İLÇESİNDEKİ ABDULKADİR AKSU CADDESİ İLE BAĞLAR...

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KAYAPINAR İLÇESİNDEKİ ABDULKADİR AKSU CADDESİ İLE BAĞLAR İLÇESİNDEKİ GİRNE CADDESİ’NDE ASFALT ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bakanlık ataması: Bartın'dan Bolu'ya yeni il müdürü
images

Pancarköy şehitleri 45. yılında yad edildi
images

Pancarköy'de 45 yıldır unutulmayan 65 şehit anıldı
images

Hükümlüler gönüllü çalışma modeliyle Anamur’un yüzünü değiştirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Velimeşe'de üst geçit yakınında çarpışma: 2'si çocuk 6 yaralı

Trafodaki patlama Yozgat'ta otluk alana sıçrayan yangına yol açtı

Mahkeme sanığa 4 yıl hapis verdi, aile karara tepki gösterdi

Motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç Orhangazi'de son yolculuğuna uğurlandı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği