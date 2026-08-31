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Diyarbakır'da ilk yarı dengelendi: Amed Sportif Faaliyetler 1-1 Trabzonspor

Trendyol Süper Lig 3. haftasında Amed Sportif Faaliyetler evinde Trabzonspor'la ilk yarıyı 1-1 tamamladı; Salah ve Sor golleri, Onana penaltıyı kurtardı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 22:40

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Diyarbakır'da ilk yarı dengelendi: Amed Sportif Faaliyetler 1-1 Trabzonspor

maçtan kısa özet:

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile Trabzonspor arasında oynanan maçın ilk yarısı 1-1 sona erdi. Konuk ekipte Mohamed Salah, 11. dakikada skoru açarken; Amed'in cevabı yarıyıl sonunda geldi.

goller ve kritik dakikalar:

11. dakikada Trabzonspor savunma bölgesinde topu kapan Fabinho, pasını Ernest Muçi'ye verdi. Muçi'nin asistinde sağ çaprazdan ceza sahasına giren Mohamed Salah sol ayağıyla uzak köşeye isabetli bir vuruş yaparak takımını öne geçirdi: 0-1.

25. dakikada kaleci Andre Onana'nın uzun pasıyla gelişen pozisyonda, top Samuel Ballet önünde sekti; Ballet orta sahadan kaleyi yokladı ancak top yandan auta çıktı. 38. dakikada Dia Saba'nın ara pasında topla buluşan Yira Sor'un şutunu Onana köşeden çıkardı ve Amed'in tempo arayışı sürdü.

45+2. dakikada Dia Saba'nın sağ kanattan yaptığı ortada kale sahası yakınında topa müdahale eden Melih Kabasakal'ın eli olduğunu düdük çalan hakem Atilla Karaoğlan belirleyerek penaltı kararı verdi. 45+5'te penaltıyı kullanan Mbaye Diagne'nin vuruşunu Onana kurtardı, dönen topu takip eden Yira Sor tamamlayarak skoru eşitledi: 1-1.

istatistiksel notlar ve kadrolar:

İlk yarıda dikkat çeken anlar arasında Onana'nın hem oyun kurma girişimleri hem de kritik kurtarışları öne çıktı. Amed hızlı hücumlarla Trabzonspor savunmasını sınarken, konuk takım ilk bölümlerde daha etkili görüldü.

Stat: Diyarbakır
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Furkan Ürün, Bilal Gölen

Amed Sportif Faaliyetler: Alban Lafont, Ermal Krasniqi, David Bates, Lumbardh Dellova, Umut Meraş, Rayan Raveloson, Gökhan Gül, Samuel Ballet, Dia Saba, Yira Sor, Mbaye Diagne
Yedekler: Burak Bozan, Miraç Acer, Cem Üstündağ, Furkan Soyalp, Mehmet Yeşil, Amadou Cisse, Kahraman Demirtaş, Mohamed Khalil, Rayan Lutin, Gift Orban
Teknik Direktör: Besnik Hasi

Trabzonspor: Andre Onana, Stefan Savi, Chibuike Nwaiwu, Mustafa Eskihellaç, Sidny Lopes Cabral, Fabinho, Melih Kabasakal, Ernest Muçi, Noah Saviolo (Aral Şimşir dk. 34), Mohamed Salah, Paul Onuachu
Yedekler: Ahmet Doğan Yıldırım, Samet Akaydin, Ozan Tufan, Umut Nayir, Wagner Pina, Onuralp Çevikkan, Cenk Özkacar, Metehan Mimaroğlu
Teknik Direktör: Fatih Tekke

ilk yarı değerlendirmesi:

İlk yarı, Trabzonspor'un erken golünün ardından Amed'in baskılı oyunuyla dengelendi. Penaltı anı ve Onana'nın kurtarışı maça dramatik bir hava kattı; ancak Sor'un çabuk reaksiyonu Amed'i soyunma odasına eşitlikle taşıdı. İkinci yarıda tempo ve hücum verimliliği maçın kaderini belirleyecek en önemli unsurlar olacak.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 3. HAFTASINDA AMED SPORTİF FAALİYETLER, EVİNDE TRABZONSPOR İLE KARŞILAŞIYOR....

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 3. HAFTASINDA AMED SPORTİF FAALİYETLER, EVİNDE TRABZONSPOR İLE KARŞILAŞIYOR. MÜCADELENİN İLK YARISI 1-1’LİK SKORLA TAMAMLANDI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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