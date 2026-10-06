Diyarbakır'da iş yeri mühürleme tartışması: esnaf belediyeye suç duyurusunda bulundu

İş yeri iki kez mühürlendiğini iddia eden esnaf hak arıyor

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi'nde yaklaşık 7 yıldır giyim dükkanı işleten Barış Gültekin, iş yerinin belediye ekiplerince usulsüz şekilde ve kendisine herhangi bir tebligat yapılmadan iki defa mühürlendiğini belirterek suç duyurusunda bulundu. Gültekin, 20 yıllık esnaf olduğunu, işletmenin ruhsatı ve vergi levhasının bulunduğunu söyledi.

Esnafın iddiaları:

Gültekin, iş yerinde daha önce bir problem olmadığını, yan taraftaki kişinin dükkanı satın alması sonucu tapu kayıtlarında eski bir hatanın gündeme geldiğini ifade etti. Buna rağmen kendisine hiç tebligat ulaşmadığını, ruhsatının olduğu halde belediye ekiplerinin ilk mühürleme işlemini gerçekleştirdiğini anlattı. İş yerinin 9 gün kapalı kaldığını, kışlık mal alamadığı için mağdur olduğu ve uygulamanın art niyet içerdiğini düşündüğünü söyledi.

Ayrıca iş yeri sahibi olduğunu belirttiği kişiye belediyenin tadilat izni verdiğini; verilen sürenin ayın 30'unda sona ereceği süreçte ekiplerin tekrar mühürleme girişiminde bulunduğunu aktardı. İdari mahkemeye başvurduklarını, mahkemenin belediyeden savunma istediğini ancak belediyenin savunma göndermediği gerekçesiyle karar verilemediğini belirtti. Gültekin, yapılmak istenenin hukuksuz olduğunu vurgulayıp tekrar mağdur edileceği endişesini dile getirdi.

Belediyenin açıklaması ve hukuki süreç:

Belediyeden alınan bilgiye göre, iş yerine mevcut dükkana usule aykırı ek yapıldığı tespit edildi ve ikinci defa mühür işlemi sevk edildi. Belediyenin açıklamasında, tebligatın yaklaşık bir ay önce yapıldığı; kiracının kendisine verilen süre boyunca herhangi bir işlem gerçekleştirmediği için mühürleme işlemlerinin uygulandığı ifade edildi.

Tarafların çelişkili ifadeleri üzerine olayın hukuki boyutu öne çıkıyor. Gültekin'in iddiaları ile belediyenin kayıtları arasında uyum sağlanmadan uygulanan yaptırımların sonuçları, hem işletme sahibinin ekonomik kaybı hem de idari usul sorumlulukları açısından inceleniyor. Konuyla ilgili adli veya idari mercilere yapılan başvuruların sonucu, durumun netleşmesine yol gösterecek.

Sonuç olarak, olay hem iş yeri sahibinin tebligat ve hak ihlali iddiasını hem de belediyenin usule aykırı yapı ve verilen sürede işlem yapılmaması gerekçesini içeriyor; çözüm için mahkeme süreci ve resmi belgeler belirleyici olacak.

DİYARBAKIR’IN YENİŞEHİR İLÇESİNDE GİYİM DÜKKANI BULUNAN BİR ESNAF, BELEDİYE GÖREVLİLERİNİN USULSÜZ BİR ŞEKİLDE İŞLEM YAPTIĞINI SAVUNARAK HERHANGİ BİR TEBLİGAT YAPILMADAN İŞ YERİNİN MÜHÜRLENDİĞİNİ BELİRTEREK KONU HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU.