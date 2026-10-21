Diyarbakır'da jandarma baskınlarında 44 bin 327 kök kenevir ve 3 kilo esrar ele geçirildi

operasyonun kapsamı:

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik jandarma sorumluluk sahasında operasyonlar gerçekleştirdi.

İcra edilen operasyonlar kapsamında toplam 30 olay meydana geldi ve 12 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

ele geçirilen maddeler:

Yapılan arama ve incelemeler sonucunda 44 bin 327 kök kenevir/skunk ile 3 kilo esrar ele geçirildi. Ele geçirilen bitkiler ve uyuşturucu maddelerle ilgili yasal işlemler başlatıldı.

Jandarma ekiplerinin yürüttüğü operasyonlar jandarma sorumluluk sahasında belirlendi ve olaylarla ilgili yasal süreç işletildi.

UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 44 BİN 327 KÖK KENEVİR, 3 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ.