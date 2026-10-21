Diyarbakır'da jandarma ekipleri 85 hükümlüyü yakaladı

diyarbakır'da geniş çaplı jandarma operasyonu

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı öncülüğünde, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlıklarının katılımıyla geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonun amacı, suçların önlenmesi ve adli makamlarca hakkında yakalama emri bulunan kişilerin yakalanması olarak açıklandı.

operasyonun kapsamı:

İcra edilen çalışmalarda arananlar arasında kasten öldürme, bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, hırsızlık, birden fazla kişi tarafından birlikte yağma, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ile rüşvet vermek suçlarından aranan kişilerin bulunduğu belirtildi.

yakalananların dağılımı ve adli süreç:

Operasyonda toplam 85 kişi yakalandı. Yakalananlar arasında ceza sürelerine göre dağılım şöyle: 10-20 yıl arası: 2, 5-10 yıl arası: 16, 2-5 yıl arası: 54, 2 yıl altı: 13. Yakalanan şahıslar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından ilgili adli makamlara sevk edildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, benzer çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini ve kamu güvenliğinin sağlanmasına yönelik çabaların devam edeceğini duyurdu.

HAKLARINDA KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN 85 KİŞİ YAKALANDI.