Diyarbakır’da jandarma operasyonunda 14 bin kök kenevir ve 129 kilo esrar ele geçirildi

Operasyonun kapsamı ve uygulama:

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü öncülüğünde il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullananlara yönelik geniş çaplı operasyonlar gerçekleştirildi. Ekiplerin çalışması sonucu toplam 42 olay kaydedildi ve bu kapsamda 35 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Ele geçirilen maddeler ve miktarlar:

Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu ve kenevir miktarları şu şekilde bildirildi: 14 bin 92 kök kenevir/skunk, 129 kilo 400 gram esrar, 11 gram metamfetamin ve 9 adet uyuşturucu hap. Elde edilen maddeler emniyet envanterine alınarak muhafaza altına alındı.

Soruşturma ve hukuki süreç:

Jandarma birimleri tarafından yürütülen soruşturmalar devam ediyor. İlgili birimler, ele geçirilen maddelerin kaynağını ve dağıtım ağlarını tespit etmeye yönelik çalışmalara ağırlık veriyor. Şüpheliler hakkında başlatılan yasal işlemler çerçevesinde adli süreç ilerletiliyor ve konuyla ilgili kamu güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

DİYARBAKIR’DA JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONLARDA,14 BİN 92 KÖK KENEVİR VE 129 KİLO 400 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ.