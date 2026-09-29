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Diyarbakır'da jandarma operasyonunda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 67 kişi yakalandı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, JASAT koordinasyonunda ilçe jandarma komutanlıklarıyla düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş cezaları olan 67 kişiyi yakaladı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 11:24

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Diyarbakır'da jandarma operasyonunda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 67 kişi yakalandı

operasyonun kapsamı:

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, suçların önlenmesi ve adli makamların yakalama emirlerinin uygulanmasına yönelik çalışmaları çerçevesinde Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinasyonunda ilçe jandarma komutanlıkları ile eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Yapılan planlı çalışmalarla, hakkında yakalama emri bulunan şüphelilerin tespit edilip gözaltına alınması amaçlandı.

yakalananlar ve suç profili:

Operasyonlarda toplam 67 kişi yakalandı. Yakalananlar arasında kasten öldürme, bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, hırsızlık, birden fazla kişi tarafından birlikte yağma, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ve rüşvet vermek suçlarından aranan şahıslar bulundu.

ceza dağılımı ve adli süreç:

Yakalananların kesinleşmiş hapis ceza süreleri şöyle kaydedildi: 10-20 yıl arası 5, 5-10 yıl arası 7, 2-5 yıl arası 35 ve 2 yıl altı 20. Gözaltına alınan tüm şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

DİYARBAKIR’DA JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONLARDA HAKLARINDA KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI...

DİYARBAKIR’DA JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONLARDA HAKLARINDA KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN 67 KİŞİ YAKALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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