Diyarbakır'da jandarmadan eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, il merkezi ve ilçelerde jandarmanın sorumluluk bölgesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonlar gerçekleştirildi.

operasyonun kapsamı:

Yürütülen çalışmalar sonucunda toplam 9 ayrı olay tespit edildi. Bu olaylara ilişkin olarak 9 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı ve soruşturma prosedürleri işletildi.

ele geçirilen maddeler ve işlemler:

Operasyonlarda toplam 20 kilo 436 gram esrar ile 8 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ele geçirilen maddelerle ilgili hukuki işlemler başlatıldı.

DİYARBAKIR’DA UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 20 KİLO 436 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ