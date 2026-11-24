Operasyonun kapsamı ve hedefleri:

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, il merkezi ve ilçelerde 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet kapsamında operasyonlar düzenlendi. Jandarma sorumluluk bölgesinde, ülkeye kaçak yollarla sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakleden kişilere yönelik çalışmalar yürütüldü.

Ele geçirilen mallar ve miktarlar:

Aramalarda 5 bin 447 paket kaçak sigara, 2 bin adet oyuncak, 1 ton 980 kilogram yaprak tütün, 978 çift ayakkabı, 850 adet puro, 280 adet muhtelif eşya, 90 paket ısıtılmış tütün mamulü, 64 cep telefonu ve 27 elektronik eşya ele geçirildi.

Şüpheliler ve yürütülen işlemler:

Operasyonlar sonucu toplam 27 kaçakçılık olayı tespit edilirken, 34 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Yapılan çalışmaların, bölgedeki kaçakçılıkla mücadeleye katkı sağlamaya devam edeceği belirtildi.

DİYARBAKIR’DA KAÇAKÇILIK OPERASYONUNDA 34 ŞÜPHELİYE İŞLEM YAPILDI