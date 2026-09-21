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Diyarbakır'da jandarmanın geniş çaplı operasyonda 217 bin 608 kök kenevir ve skunk imha edildi

Lice ve Kulp'ta düzenlenen operasyonda jandarma 99 yasa dışı ekim alanını yok edip 217.608 kök kenevir ve skunk ile 15 kg esrar ele geçirdi ve imha etti.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 11:30

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Diyarbakır'da jandarmanın geniş çaplı operasyonda 217 bin 608 kök kenevir ve skunk imha edildi

Operasyonun detayları

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da jandarma ekiplerince yürütülen uyuşturucu operasyonunda önemli bir imha ve ele geçirme yapıldığını açıkladı. Bakanlığın sosyal medya paylaşımında, operasyonun koordinasyonunun Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Lice ve Kulp Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından sağlandığı kaydedildi.

Operasyonun kapsamı:

Operasyonlar, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü önderliğinde gerçekleştirildi. Plan kapsamında toplam 64 operasyonel tim ve 570 personel görev aldı; çalışmalarda ayrıca uzaktan algılama sistemleri kullanıldı. Müdahale ağırlıklı olarak Lice ve Kulp ilçelerinde yapıldı.

Ele geçen ve imha edilenler:

Yürütülen operasyonlar sonucu 99 yasa dışı kenevir ekim alanı tespit edilerek imha edildi. Ekiplerce alanda toplam 217.608 kök kenevir ve skunk yok edildi; bu miktarın yaklaşık 5 ton toz esrar üretimine denk gelebileceği belirtildi. Ayrıca operasyonda 15 kilogram esrar ele geçirildi.

Bakanlık paylaşımında, sokak satıcılarına, uyuşturucu imalatçılarına ve yasa dışı ekim faaliyetlerine yönelik mücadeleye kararlılıkla devam edileceği vurgulandı. İlgili kurumlar ve operasyona katılan personel için tebrik ifadelerine yer verildi.

Diyarbakır’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 217 bin 608 kök kenevir ve skunk imha edildi

Diyarbakır’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 217 bin 608 kök kenevir ve skunk imha edildi

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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