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Diyarbakır'da kaçakçılık ağına yönelik jandarma operasyonunda çok sayıda eşya ele geçirildi

Diyarbakır'da jandarma, 5607 sayılı Kanun kapsamında düzenlediği operasyonlarda 18 bin 400 paket sigara başta olmak üzere çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirip 22 şüpheli hakkında işlem yaptı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 16:45

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Diyarbakır'da kaçakçılık ağına yönelik jandarma operasyonunda çok sayıda eşya ele geçirildi

Operasyonun kapsamı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü öncülüğünde il ve ilçelerde 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında operasyonlar gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar jandarma sorumluluk sahasında ticaretini yapan ve nakleden kişilere yönelik olarak planlandı ve uygulandı.

ele geçirilen malzemeler:

Yetkililerin açıklamasına göre operasyonlar neticesinde; 18 bin 400 paket kaçak sigara, 182 paket ısıtılmış tütün mamulü, 145 puro, 139 adet içi doldurulmuş makaron, 42 elektronik sigara, 30 sahte kozmetik malzeme ve 21 elektronik eşya ele geçirildi. Ele geçirilen ürünler, güvenlik ve adli süreç için kayıt altına alındı.

soruşturmanın seyri ve etkileri:

Açıklamada toplamda 22 olay tespit edildiği ve bu kapsamda 22 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldığı bildirildi. Yetkililer, operasyonların kaçakçılıkla mücadeledeki sürekliliğine vurgu yaparken sahada yürütülen denetim ve istihbarat çalışmalarının suç ağlarının çözülmesinde belirleyici olduğunu belirtti. Ayrıca ele geçirilen ürünlerin halk sağlığı ve piyasaya olası etkilerine karşı gerekli incelemelerin sürdüğü kaydedildi.

DİYARBAKIR&#039;DA ÇOK SAYIDA GÜMRÜK KAÇAĞI MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

DİYARBAKIR'DA ÇOK SAYIDA GÜMRÜK KAÇAĞI MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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