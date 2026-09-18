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Diyarbakır'da kaçakçılık ağlarına darbe: 41 şüpheli hakkında işlem

Diyarbakır'da jandarma operasyonunda 41 şüpheliye işlem yapıldı; 21.832 paket sigara, 1.236 gıda ürünü, 131 elektronik eşya ve 20 litre alkol ele geçirildi

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 17:36

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Diyarbakır'da kaçakçılık ağlarına darbe: 41 şüpheli hakkında işlem

Diyarbakır'da jandarma kaçakçılık operasyonu

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, il merkezi ve ilçelerinde 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yürütülen operasyonlarda 40 olayla ilgili 41 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Operasyonun kapsamı:

Jandarma ekipleri, ülkeye kaçak yollarla sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakleden kişilere yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Uygulamalar jandarma sorumluluk sahasında icra edildi ve çok sayıda adreste denetim yapıldı.

ele geçirilen malzemeler:

Operasyonlarda ele geçirilenler arasında 21 bin 832 paket kaçak sigara, 1.236 adet kaçak gıda malzemesi, 250 paket ısıtılmış tütün mamulü, 131 adet elektronik eşya, 17 adet elektronik sigara ve 20 litre kaçak alkol yer aldı.

Yapılan operasyonlar sonucunda 40 olayla ilgili olarak 41 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldığı bildirildi.

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ELE GEÇİRİLENLER

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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