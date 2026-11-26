Diyarbakır'da kamu kurumlarına yönelik iletişim programı gerçekleştirildi

Diyarbakır Valiliği ev sahipliğinde ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Diyarbakır Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda, Diyarbakır Büyükşehir Öğretmenevi'nde "İletişim Yüzyılı, Güçlü İletişim, Etkin Kamu Eğitimleri" başlıklı eğitim programı düzenlendi. Programa Vali Yardımcısı Batuhan Taşgın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı İlhami Giray Şahin ile kamu kurumlarının CİMER'den sorumlu yetkilileri katıldı.

Eğitimin kapsamı ve hedefleri:

Programda katılımcılara CİMER başvuru ve cevap süreçleri, kurumsal iletişim ilkeleri, yapay zeka kullanımı, sosyal medya yönetimi ve dezenformasyonla mücadele konularında eğitim verildi. Amaç, kamu kurumlarında iletişim kalitesini artırmak ve personelin mesleki yetkinliklerini geliştirmek olarak açıklandı.

Eğitimler, vatandaşla temas noktalarında hizmet sunumunun niteliğini yükseltmeyi; başvuru ve şikâyet süreçlerinin daha anlaşılır, hızlı ve etkili şekilde yönetilmesini sağlamayı hedefledi. Katılımcılara, başvuruların doğru, açık ve muhatabın faydasına olacak biçimde cevaplandırılmasının önemi vurgulandı.

Açılış konuşmasında öne çıkan noktalar:

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı İlhami Giray Şahin, açılışta ortak değerleri güçlendirmenin, toplumsal dayanışmayı pekiştirmenin ve huzur, güven, kardeşlik temelinde ortak bir gelecek inşa etmenin önemine işaret etti. Şahin, "Kamu görevlileri olarak bu süreçte hepimize önemli sorumluluklar düşüyor." sözleriyle iletişimin kamusal hizmet yaklaşımının merkezinde olduğunu belirtti.

Şahin, iletişimin tek taraflı olmaması gerektiğini, vatandaşın ifadelerinin nasıl algılandığının da kamu görevlilerinin sorumluluğunda olduğunu vurguladı. Buna bağlı olarak CİMER'in tarihselliğine değinerek, 1994'te Beyaz Masa ile başlayan sürecin zamanla Başbakanlık İletişim Merkezi'ne ve ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne dönüştüğünü hatırlattı.

Konuşmada ayrıca hukuki yükümlülüklere dikkat çekildi; vatandaşların ilettiği talep, şikâyet ve önerilere ilişkin cevapların nitelikli, anlaşılır ve muhatabın yararına olacak şekilde düzenlenmesinin zorunlu olduğu ifade edildi. Şahin, bu yaklaşımı kamu hizmetinin bir parçası olarak tanımlayarak "Bu, kamu görevlileri olarak sorumluluğumuzdur." değerlendirmesinde bulundu.

Program, katılımcılara uygulamalı ve kuramsal bilgilerin harmanlandığı oturumlarla devam ederken, kurumlar arası iletişim ağlarının güçlendirilmesi ve vatandaş memnuniyetinin artırılmasına yönelik uygulama önerileri paylaşıldı.

CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANLIĞI TARAFINDAN KAMU KURUMLARINDA İLETİŞİM KALİTESİNİ ARTIRMAK VE PERSONELİN MESLEKİ YETKİNLİKLERİNİ GELİŞTİRMEK AMACIYLA DÜZENLENEN “İLETİŞİM YÜZYILI, GÜÇLÜ İLETİŞİM, ETKİN KAMU” EĞİTİM PROGRAMI DÜZENLENDİ.