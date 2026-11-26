Program ve katılımcılar:

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından kamu kurumlarında iletişim kalitesini artırmak ve personelin mesleki yetkinliklerini geliştirmek amacıyla düzenlenen İletişim Yüzyılı, Güçlü İletişim, Etkin Kamu Eğitimleri programı Diyarbakır'da gerçekleştirildi. Diyarbakır Valiliği ev sahipliğinde ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Diyarbakır Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan toplantı, Diyarbakır Büyükşehir Öğretmenevi'nde düzenlendi.

Programa Vali Yardımcısı Batuhan Taşgın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı İlhami Giray Şahin ile kamu kurumlarının CİMER'den sorumlu yetkilileri katıldı. Etkinlik, kurum içinde iletişim uygulamalarının güçlendirilmesine ve vatandaşla temas noktalarının etkinliğinin artırılmasına odaklandı.

Eğitim içerikleri ve amaçları:

Program kapsamında katılımcılara CİMER başvuru ve cevap süreçleri, kurumsal iletişim, yapay zeka uygulamalarının iletişimde kullanımı, sosyal medya yönetimi ve dezenformasyonla mücadele konularında eğitimler verildi. Eğitimin hedefi, bilgi aktarımının ötesinde vatandaşla kurulan iletişimin niteliğini yükseltmek ve kamu hizmetlerinin erişilebilirliğini sağlamaya dönük bir yaklaşım benimsetmek olarak tanımlandı.

Katılımcılara verilen eğitimlerde, başvuruların kayıt altına alınması, cevapların niteliği ve muhatabın anlayış seviyesini gözeten ifade biçimleri üzerinde duruldu. Ayrıca, yapay zekâ araçlarının iletişim süreçlerine entegrasyonu ve sosyal medyada ortaya çıkan yanlış bilgilerin tespit ve düzeltme yöntemleri uygulamalı biçimde ele alındı.

Şahin'in vurguları ve CİMER'in tarihçesi:

Programın açılışında konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı İlhami Giray Şahin, ortak değerleri güçlendirmenin, toplumsal dayanışmayı pekiştirmenin ve halkla ilişkilerde güvene dayalı bir gelecek inşa etmenin önemine dikkat çekti. Şahin, kamu görevlilerinin vatandaşlarla kurdukları iletişimin eşit, kapsayıcı ve güven veren bir anlayışa dayanması gerektiğini vurguladı.

Şahin konuşmasında, iletişimin tek taraflı olmaması gerektiğini; karşı tarafın ne algıladığının, ne anladığının da kamu görevlilerinin sorumluluğunda olduğunu belirtti. Buna ilişkin örnek olarak, vatandaşın bir sorusuna verilen cevabın veya bir başvurunun nasıl karşılandığının kamu-halk ilişkisi açısından "çok kıymetli" olduğunu ifade etti.

Konuşmada ayrıca CİMER'in kökenine ilişkin bilgi verildi: 1994'te Beyaz Masa ile başlayan model, Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde kurgulanmış, Başbakanlık döneminde Başbakanlık İletişim Merkezi'ne dönüşmüş ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte günümüzdeki formuna, yani Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) ulaşmıştır.

Şahin, CİMER altyapısında hukuki yükümlülükler bulunduğuna işaret ederek, vatandaşın ilettiği talep, şikâyet ve önerilere ilişkin cevapların doğru, anlaşılır ve muhatabın faydasına olacak şekilde düzenlenmesinin zorunlu olduğunu hatırlattı. Program, bu prensipleri kamu personelinin günlük uygulamalarına yerleştirmeyi amaçladı.

Diyarbakır'da kamu personeline 'iletişim' eğitimi