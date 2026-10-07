Dolar 49,1853 +0,02%
Euro 55,0910 -0,46%
Bist 12.119,13 -2,06%
Altın Gram 6.556,56 -0,98%
EUR/USD 1,1196 -0,59%
Brent Petrol 101,75 +1,16%
--°

diyarbakır'da kesilmesi planlanan parmak multidisipliner tedaviyle korundu

Diyarbakır'da tedavi gören 58 yaşındaki diyaliz hastası Hasan Polat'ın kesilmesi planlanan ayak başparmağı multidisipliner yaklaşımla korunup iyileştirildi.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 11:13

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

diyarbakır'da kesilmesi planlanan parmak multidisipliner tedaviyle korundu

multidisipliner müdahaleyle parmak kurtarıldı:

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki Hasan Polat, hayvancılık yaptığı sırada Erzurum'da ortaya çıkan diyabete bağlı ayak problemi nedeniyle çeşitli hastanelere başvurdu. Yapılan muayenelerde kendisine ayak başparmağının kesilmesi gerektiği söylenince, tavsiye üzerine Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine yönlendirildi.

Hastanede Ortopedi Uzm. Dr. Erdal Gedikoğlu ve ekibi tarafından değerlendirilen Polat için hızlı bir multidisipliner tedavi süreci başlatıldı. Ekip, erken ve koordineli müdahale sayesinde planlanan amputasyonu gerçekleştirmeden hastanın parmağını korumayı başardı.

tedavi süreci ve uygulanan yöntemler:

İlk değerlendirmede ekibin önceliği diyabetin yol açtığı komplikasyonların saptanması oldu. Dr. Gedikoğlu, ayaklardaki damar tıkanıklığı ve sinir hasarının tespit edilmesi için radyolojiye anjiyo ve Doppler ultrason istendiğini, damarların kapalı olması durumunda gereken girişimlerin yapıldığını belirtti. Enfeksiyon şüphinde Enfeksiyon Hastalıkları bölümünden konsültasyon isteniyor, kültür alınıp uygun antibiyotik tedavisi başlatılıyordu.

Polat'ın ayrıca diyaliz hastası olması süreci daha hassas hale getirdi. Gedikoğlu, diyaliz hastalarında amputasyon sonrası seviye ilerlemesinin hızla olabileceğini vurguladı ve bu nedenle ekipçe hızlı girişimde bulunduklarını aktardı. Uygulanan işlemler arasında lokal anestezi altında yara temizliği ve debridman, yoğun yara bakımı, diyetisyen ve yara bakım uzmanlarının takibi yer aldı. Hastane bünyesindeki hiperbarik oksijen tedavi merkezi ile görüşülüp hasta kısa sürede programa alındı ve cerrahi müdahaleyle birlikte antibiyotik tedavisi koordine edildi.

diyabetli hastalara uyarılar ve öneriler:

Gedikoğlu, diyabetin ciddi ve ilgi gerektiren bir hastalık olduğunu, müdahale edilmediğinde uzuv kaybına yol açabileceğini söyledi. Hastaların randevuyu beklemeden acil durumlarda başvurmaları gerektiğini belirterek, ayak bakımının önemini şöyle özetledi: 'Her akşam parmak aralarını kontrol etmek, ılık suyla yıkayıp iyice kurutmak, dar ayakkabı giymemek gerekiyor. Küçük bir çivi batması veya tırnak enfeksiyonu bile yaygın ve bazen antibiyotiklere dirençli enfeksiyonlara neden olabiliyor.' Gedikoğlu ayrıca tedavide cerrahi müdahale, antibiyotik ve açık damarların sağlanmasının birlikte gerekebildiğini vurguladı.

Tedavisi süren Hasan Polat ise durumunun iyi olduğunu, yaklaşık iki haftalık tedaviyle parmağının kesilmekten kurtulduğunu söyledi. Polat, 'Nereye gitsem parmağımın kesileceği söylendi ama doktorumuz çok ilgilendi ve müdahale etti. Şuan çok iyiyim' diye konuştu.

DİYARBAKIR’IN ÇERMİK İLÇESİNDE YAŞAYAN HASAN POLAT, DİYABETE BAĞLI AYAK RAHATSIZLIĞI NEDENİYLE...

DİYARBAKIR’IN ÇERMİK İLÇESİNDE YAŞAYAN HASAN POLAT, DİYABETE BAĞLI AYAK RAHATSIZLIĞI NEDENİYLE ÇEŞİTLİ HASTANELERE BAŞVURDU. AYAK BAŞPARMAĞININ KESİLMESİ GEREKTİĞİ SÖYLENEN POLAT’IN PARMAĞI, UYGULANAN MULTİDİSİPLİNER TEDAVİYLE AMPUTE EDİLMEDEN İYİLEŞTİRİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gazze üçüncü yılda: sivillerin sesi uluslararası topluma sorular yöneltiyor
images

Trafolar sokakta emniyet kemerini hatırlatıyor
images

Niğde'de başkanın fotoğrafıyla açılan sahte WhatsApp hesaplarına dikkat
images

Dilovası’nda dayanışma: 400 aileye 4,5 milyon lira yardım

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Diyalogta ısrar: Erdoğan'dan meclise uzlaşma mesajı

Ankara ziyaretinde Tuzla'nın ulaşım hamlesi hızlandı

Jandarma liselerde dijital güvenlik bilinci artırdı

Pursaklar'da şehit olan polis Ahmet Türkoğlu Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde törenle uğurlandı

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi