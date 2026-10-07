diyarbakır'da kesilmesi planlanan parmak multidisipliner tedaviyle korundu

multidisipliner müdahaleyle parmak kurtarıldı:

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki Hasan Polat, hayvancılık yaptığı sırada Erzurum'da ortaya çıkan diyabete bağlı ayak problemi nedeniyle çeşitli hastanelere başvurdu. Yapılan muayenelerde kendisine ayak başparmağının kesilmesi gerektiği söylenince, tavsiye üzerine Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine yönlendirildi.

Hastanede Ortopedi Uzm. Dr. Erdal Gedikoğlu ve ekibi tarafından değerlendirilen Polat için hızlı bir multidisipliner tedavi süreci başlatıldı. Ekip, erken ve koordineli müdahale sayesinde planlanan amputasyonu gerçekleştirmeden hastanın parmağını korumayı başardı.

tedavi süreci ve uygulanan yöntemler:

İlk değerlendirmede ekibin önceliği diyabetin yol açtığı komplikasyonların saptanması oldu. Dr. Gedikoğlu, ayaklardaki damar tıkanıklığı ve sinir hasarının tespit edilmesi için radyolojiye anjiyo ve Doppler ultrason istendiğini, damarların kapalı olması durumunda gereken girişimlerin yapıldığını belirtti. Enfeksiyon şüphinde Enfeksiyon Hastalıkları bölümünden konsültasyon isteniyor, kültür alınıp uygun antibiyotik tedavisi başlatılıyordu.

Polat'ın ayrıca diyaliz hastası olması süreci daha hassas hale getirdi. Gedikoğlu, diyaliz hastalarında amputasyon sonrası seviye ilerlemesinin hızla olabileceğini vurguladı ve bu nedenle ekipçe hızlı girişimde bulunduklarını aktardı. Uygulanan işlemler arasında lokal anestezi altında yara temizliği ve debridman, yoğun yara bakımı, diyetisyen ve yara bakım uzmanlarının takibi yer aldı. Hastane bünyesindeki hiperbarik oksijen tedavi merkezi ile görüşülüp hasta kısa sürede programa alındı ve cerrahi müdahaleyle birlikte antibiyotik tedavisi koordine edildi.

diyabetli hastalara uyarılar ve öneriler:

Gedikoğlu, diyabetin ciddi ve ilgi gerektiren bir hastalık olduğunu, müdahale edilmediğinde uzuv kaybına yol açabileceğini söyledi. Hastaların randevuyu beklemeden acil durumlarda başvurmaları gerektiğini belirterek, ayak bakımının önemini şöyle özetledi: 'Her akşam parmak aralarını kontrol etmek, ılık suyla yıkayıp iyice kurutmak, dar ayakkabı giymemek gerekiyor. Küçük bir çivi batması veya tırnak enfeksiyonu bile yaygın ve bazen antibiyotiklere dirençli enfeksiyonlara neden olabiliyor.' Gedikoğlu ayrıca tedavide cerrahi müdahale, antibiyotik ve açık damarların sağlanmasının birlikte gerekebildiğini vurguladı.

Tedavisi süren Hasan Polat ise durumunun iyi olduğunu, yaklaşık iki haftalık tedaviyle parmağının kesilmekten kurtulduğunu söyledi. Polat, 'Nereye gitsem parmağımın kesileceği söylendi ama doktorumuz çok ilgilendi ve müdahale etti. Şuan çok iyiyim' diye konuştu.

DİYARBAKIR’IN ÇERMİK İLÇESİNDE YAŞAYAN HASAN POLAT, DİYABETE BAĞLI AYAK RAHATSIZLIĞI NEDENİYLE ÇEŞİTLİ HASTANELERE BAŞVURDU. AYAK BAŞPARMAĞININ KESİLMESİ GEREKTİĞİ SÖYLENEN POLAT’IN PARMAĞI, UYGULANAN MULTİDİSİPLİNER TEDAVİYLE AMPUTE EDİLMEDEN İYİLEŞTİRİLDİ.