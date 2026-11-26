Yeni menüyü paylaşma geleneğiyle tanıtma:

Diyarbakır'da yöresel ev yemekleri sunan Sedef Ev Yemekleri, ürün yelpazesine eklediği yaprak et dönerini ticari bir kampanyadan öte, komşuluk ve paylaşma kültürünü öne çıkaran bir yöntemle tanıttı. İşletme, modern tanıtım pratiklerini geride bırakarak önce çalışanlarına, ardından çevredeki komşularına ve gelen müşterilerine ücretsiz ikramlarda bulundu.

Bu yaklaşım, yalnızca yeni lezzetin beğenilmesini sağlamakla kalmadı; aynı zamanda Diyarbakır'ın unutulmaya yüz tutan ikram ve dayanışma geleneğini canlı tutmayı amaçladı. İşletme yetkilileri, tanıtım sürecinin müşteriye satışa geçmeden önce deneyimlenmesini ve lezzetin içtenlikle paylaşılmasını tercih ettiklerini vurguladı.

Komşuluk geleneğinin uygulanışı:

İşletme sahibi Ömer Tinte, uygulamanın mantığını şu sözlerle anlattı: 'Bir evde yemek yapılırsa kokusu ilk kime gider? Ev halkına gider, ardından komşulara gider. Biz de Diyarbakır'ımızın eşsiz lezzetlerini sunduğumuz Sedef Lokantasında yeni bir ürün çıkardık. Peki, kokusu ilk kime gider? Evdekilere gider, yani bizim personel arkadaşlarımıza. Ondan sonra komşulara gider. 'Komşular pişer, bize de düşer' misali çıktığımız bu yolda, dedik ki biz ilk başta bu döneri personellerimize ikram edelim. Daha sonra üst komşuya, yan komşuya, karşı komşuya gönderelim ki bereketlensin.'

Tinte, kampanyanın sürdürülebilir bir geleneği hatırlatmayı ve lokantanın sunduğu lezzetin önce içerden onaylanmasını sağladığını belirtti. 'Normal şartlarda bizim sektörde faaliyet gösteren bir işletme yeni bir ürün çıkardığında hemen satışa başlar. Ancak bizim öyle bir niyetimiz yok. Biz dedik ki önce biz yiyelim. Ocağımız yeni, ocağı deneyelim. Ustamız yeni, ustamız biraz alışsın. Buradaki arkadaşlarımız da ürünün tadına varsınlar ki müşteriye rahatlıkla sunabilsinler, ürünü tanıyarak müşterilere anlatabilsinler,' diye konuştu.

Geleneksel dayanışmaya vurgu:

Uygulama, Diyarbakır'da komşularla paylaşmayı ve dayanışmayı esas alan sosyal dokunun hala canlı olduğunu gösterdi. İşletme sahibi, tanıtımın ardından müşteri memnuniyetine göre ürünü satışa sunacaklarını belirtti ve bu tür paylaşımların ayda ya da iki ayda bir tekrarlanması çağrısında bulundu. Sedef Ev Yemekleri'nin bu adımı, yerel lezzetin tanıtımını geleneksel yöntemlerle harmanlayarak hem ticari hem kültürel bir değer taşıdı.

DİYARBAKIR’DA YÖRESEL EV YEMEKLERİ YAPAN İŞLETME, ÜRÜN YELPAZESİNE EKLEDİĞİ YAPRAK ET DÖNERİN TANITIMINI KOMŞULUK VE PAYLAŞMA KÜLTÜRÜNÜ ÖN PLANA ÇIKARARAK GERÇEKLEŞTİRDİ. ÖNCE ÇALIŞANLARINA, ARDINDAN KOMŞULARINA VE MÜŞTERİLERİNE İKRAMDA BULUNAN İŞLETME, UNUTULMAYA YÜZ TUTAN GELENEKLERİ YAŞATTI.