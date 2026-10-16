Diyarbakır'da leylek göçü başladı: göç yolunda kara leylek sürprizi

Leylek göçü Diyarbakır'da başladı

Soğuk havaların etkisini göstermesiyle Diyarbakır ve çevresindeki leylekler göç hareketine geçti. İlkbaharda bölgeye gelen sürüler, sonbaharla birlikte sıcak bölgelere yöneliyor. Çınar ilçesi Özar köyü yakınlarında da leylekler havalandı.

Göç rotasında kara leylekler:

Göç yolundaki kuşlar arasında kara leyleklerin de yer alması dikkat çekti. Bölge halkı, daha önce bu türü görmediklerini belirterek, gözlemin nadir olduğu görüşünü paylaştı.

Bilimsel değerlendirme:

Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nden Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Satar ve Prof. Dr. Recep Karakaş, leyleklerin sıcak bölgelere göç ettiğini ve göç yolunda kara leyleklerin de görülebildiğini bildirdi.

DİYARBAKIR’DA SOĞUK HAVALAR ETKİSİNİ GÖSTERDİĞİ SONBAHAR AYLARINDA LEYLEKLERİN DE GÖÇÜ BAŞLADI. GÖÇ YOLUNDA KARA LEYLEKLER DİKKAT ÇEKTİ.