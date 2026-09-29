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Diyarbakır’da MEB onaylı oyun evi ailelere nefes aldırıyor

Yenişehir'deki Özel Kasaba Çocuk Etkinlik ve Oyun Evi, 1.000 m²'de MEB onaylı hizmet veriyor; aileler şeffaf alanda çocuklarını güvenle izleyebiliyor.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 09:39

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Diyarbakır’da MEB onaylı oyun evi ailelere nefes aldırıyor

Yenişehir'de MEB onaylı 1.000 m²'lik merkez faaliyete geçti:

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde hizmet veren Özel Kasaba Çocuk Etkinlik ve Oyun Evi, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı yapısıyla çocuklara yönelik etkinliklere başladı. Yaklaşık 1.000 m² alana kurulu merkez, çocukların oyun ve atölye çalışmalarını gerçekleştirebileceği alanlar sağlarken, ailelere ayrılan bekleme bölümünden çocuklarını takip etme imkânı sunuyor.

Denetim ve güvenlik:

Merkezin en önemli özelliklerinden biri, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak denetleniyor olması. İşletme, belirli aralıklarla Milli Eğitim Bakanlığı müfettişleri tarafından kontrol ediliyor; bu denetimlerde mevzuata uygunluk, sunulan hizmetin şartlara uygunluğu ve güvenlik önlemleri değerlendiriliyor. Kurucuların anne ve baba olması, merkezin tasarımında aile kaygılarının dikkate alındığı bir alan oluşturulmasına zemin hazırladı. Ayrıca merkezde ruhsat ve yangın merdiveni gibi zorunlu düzenlemelerin eksiksiz şekilde yerine getirildiği belirtiliyor.

Eğitim ve etkinlik programları:

Kuruculardan Hayat Elhaman, merkezin amaçlarından birinin annelere nefes olmak olduğunu vurguladı. Elhaman, merkezde tamamen çocuk gelişimi ölçütlerine uygun personel bulunduğunu; okul öncesi ve çocuk gelişimi öğretmenleri ile İngilizce eğitmeni eşliğinde etkinlikler düzenlendğini söyledi. İki buçuk yaş altı çocuklara yönelik birebir hizmetin mevcut olduğu, günlük ve yarım günlük kayıt seçenekleriyle programların Milli Eğitim müfredatına uygun şekilde planlandığı aktarıldı.

Sanat atölyeleri sabah 10.00'dan akşam 23.00'e kadar açık olup rezervasyonsuz katılıma izin veriliyor. Atölye içeriğinde tuval boyama, slime, heykel boyama, bez çanta, cam boyama, kum boyama, ebru sanatı ve akvaryum atölyesi gibi uygulamalı etkinlikler yer alıyor. Merkezde ayrıca aylık oyun grupları; 24-36 ay ve 36-48 ay yaş aralıklarına uygun programlar bulunuyor. İngilizce ve resim kursları devam ederken, yakın zamanda müzik kurslarının da açılması planlanıyor.

Elhaman, ailelerin merkezde oturarak çocuklarını görebilmelerinin ve personelin uzmanlığı sayesinde ebeveynlerin dinlenme imkânı bulduğunu belirtti. Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan düzenli teftişlerin merkezin işleyişinde rol oynadığı ve hizmetlerin mevzuata uygun şekilde sürdürüldüğü vurgulandı.

DİYARBAKIR’DA BULUNAN ÖZEL KASABA ÇOCUK ETKİNLİK VE OYUN EVİ, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ONAYLI OLARAK...

DİYARBAKIR’DA BULUNAN ÖZEL KASABA ÇOCUK ETKİNLİK VE OYUN EVİ, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ONAYLI OLARAK HİZMET VERİYOR. 1000 METREKARELİK ALANDA FAALİYET GÖSTEREN MERKEZ, BAKANLIĞA BAĞLI OLMASI NEDENİYLE BELİRLİ ARALIKLARLA MÜFETTİŞLER TARAFINDAN DENETLENİYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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