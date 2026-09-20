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Diyarbakır'da modifiye araçlar ve dostluk Nevruz Parkta hayat buldu

Tuning Fest Diyarbakır 2026'da 45 kentten gelen modifiye otomobil sahipleri Nevruz Parkta tasarım, jant ve güçlü ses sistemleriyle araçlarını sergiledi.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 16:10

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EDİTÖR: Emre Koç

Diyarbakır'da modifiye araçlar ve dostluk Nevruz Parkta hayat buldu

Tuning Fest Diyarbakır 2026 ikinci kez kapılarını açtı

Modifiye otomobil meraklıları, merkez Bağlar ilçesindeki Nevruz Parkta düzenlenen 'Tuning Fest Diyarbakır 2026' etkinliğinde buluştu. İkinci kez gerçekleştirilen festivalde klasik ve modern birçok model; dış tasarım uygulamaları, jant değişimleri, aksesuarlar ve güçlü ses sistemleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Festival alanında çeşitlilik ve gösterimler:

Gün boyu süren etkinlikte araç sahipleri, hazırladıkları modifikasyonları alan içinde sergiledi ve fotoğraf ile görüntü çeken ziyaretçilerle etkileşime girdi. Katılımcılar arasında egzoz, kapı modifikasyonları, sis farı uygulamaları ile özel ses düzenleri öne çıktı. Alan, hem görsel tasarım hem de ses deneyimi açısından farklı zevklere hitap etti.

Organizasyonu gerçekleştiren Mehmet Beşir Yalçın, geçen yıl başladıkları festivalin bu yıl ikincisini düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Yalçın, 'Bu sene Diyarbakır’da Tuning Fest'in ikincisini düzenliyoruz. 45 ayrı memleketten katılımcılar var. Araçlarını getirdiler. Kardeşlik ve dostluğun buluştuğu bir ortam söz konusu' dedi ve Diyarbakır Valiliğine sağlanan imkanlar için teşekkür etti.

Katılımcıların hazırlık süreci ve yerel ilgi:

Bitlis'in Tatvan ilçesinden katılan Sait Güzeluçar, ekibiyle festivale 7 araçla geldiklerini, araçların hazırlanmasının 10 gün sürdüğünü ve Diyarbakır halkının misafirperverliğinden memnun olduklarını söyledi. Festival boyunca katılımcılar deneyimlerini paylaşarak teknik detaylar ve uygulama süreçleri hakkında sohbet etti.

Ayrıca, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler taraftarı olan modifiye tutkunu Yusuf Bağdaş, aracını takım logosuyla kaplayıp festivalde sergilediklerini, bir hafta boyunca yoğun hazırlık yaptıklarını ve sokakta aracın ilgi gördüğünü aktardı.

Etkinlik, sadece araç gösterimi değil, aynı zamanda farklı şehirlerden gelen modifiye topluluklarının bir araya geldiği bir dayanışma ve paylaşım alanı olarak değerlendirildi. Katılımcılar ve ziyaretçiler festivalin ilerleyen yıllarda da sürdürülebilir bir platform olmasını temenni etti.

Modifiyeli araç tutkunları Diyarbakır&#039;da bir araya geldi

Modifiyeli araç tutkunları Diyarbakır'da bir araya geldi

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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