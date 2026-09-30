Diyarbakır’da motosikletten iş yerine ateş açan saldırgan tutuklandı

Diyarbakır'da iş yerine silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı

Geçen hafta Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen olayda bir iş yerine silahla ateş açıldı. Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olayın gelişimi:

Görüntülere göre, bir motosikletin arka tarafından inen yüzü maskeli şahıs belinden çıkardığı silahla iş yerine ateş etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı, ancak silah sesleri çevrede paniğe neden oldu.

Soruşturma ve yasal süreç:

Güvenlik kayıtlarının incelenmesi ve saha çalışmalarıyla polis ekipleri şüpheliyi tespit etti. Polis ekiplerince yapılan titiz çalışmaların ardından şahıs yakalandı ve emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü kayıtlarının olayın aydınlatılmasında belirleyici rol oynadığı görüldü; benzer olayların önlenmesi için iş yeri güvenliği ve kamera sistemlerinin önemine dikkat çekildi.

Diyarbakır'da iş yerine silahlı saldırı kamerada