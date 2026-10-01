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Diyarbakır'da Narin Güran davasında tutuksuz sanıkların yargılanması sürüyor

Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesinde Narin Güran cinayetiyle ilgili tutuksuz 12 sanık ile adli süreçteki 3 çocuğun duruşması sürdürülüyor.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 14:49

GÜNCELLEME: 01 Ekim 2026 - 14:53

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Diyarbakır'da Narin Güran davasında tutuksuz sanıkların yargılanması sürüyor

Duruşma, eksik hususların giderilmesi talebiyle ertelendi

Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, Narin Güran cinayetiyle ilgili olarak tutuksuz 12 sanık ile adli süreçteki 3 çocuğun yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya katılan taraflardan 7 sanık ile adli süreçteki 2 çocuk ve avukatları hazır bulundu.

Mahkeme sürecinde öne çıkan talepler:

Durum değerlendirmesinde cumhuriyet savcısı, dosyada eksik hususlar bulunduğunu belirterek sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesini talep etti. Katılan sanıklar ise söz alarak savunma yaptı ve beraat talebinde bulundu. Mahkeme, diğer sanıkların ve adli süreçteki çocuğun savunmalarının alınması ile eksik hususların tamamlanması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

İddianame ve talep edilen cezalar:

Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, 21 Ağustos 2024'te Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolduğu ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin olarak 12 kişi ile adli süreçteki 3 çocuk hakkında suçluyu kayırma suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istendi.

Duruşmanın ertelenmesiyle yargılama takvimi, eksik taleplerin giderilmesine bağlı olarak şekillenecek. Mahkeme sürecindeki gelişmeler ve eksik beyanda bulunacak şüphelilerin savunmaları, bir sonraki duruşmada ele alınacak.

DİYARBAKIR 17. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEKİ DURUŞMAYA 7 SANIK İLE ADLİ SÜREÇTEKİ 2 ÇOCUK İLE...

DİYARBAKIR 17. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEKİ DURUŞMAYA 7 SANIK İLE ADLİ SÜREÇTEKİ 2 ÇOCUK İLE AVUKATLARI KATILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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