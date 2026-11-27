Diyarbakır'da Narin Güran davasında yeni duruşma: tutuksuz 12 sanık ve üç çocuk yargılanıyor

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin süreçte, tutuksuz 12 sanık ile adli süreçteki 3 çocuğun yargılanmasına devam edildi. Bölge adliye mahkemesinin yerel mahkemenin hükmünü hukuka aykırı bulması sonrası dava, Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen kapalı duruşmada sürdürüldü.

duruşmanın seyri:

Kapalı duruşmada 7 sanık ile avukatları hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı mütalaasında sanıkların mevcut hallerinin devamına ve dosyadaki eksik konuların giderilmesine yönelik görüş bildirdi. Duruşmada beyanda bulunan 5 sanık savunma yaptı. Sanıklar ile adli süreçteki 3 çocuğun avukatları, müvekkillerinin isnat edilen suçtan beraatini talep etti. Mahkeme, diğer sanıklar ve adli süreçteki çocuğun savunmalarının alınması ile eksik hususların giderilmesi amacıyla duruşmayı 29 Ocak 2027 tarihine erteledi.

iddianame ve önceki kararlar:

İddianamede, Merkez Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan Narin Güran olayıyla ilgili olarak 12 kişi ve adli süreçteki 3 çocuk hakkında "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Yerel mahkemece 30 Mayıs 2025'te verilen kararda şu hükümlere yer verilmişti: Birsen, Fuat ve Maşallah Güran hakkında 3 yıl 6 ay, Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya hakkında 3 yıl, Hediye Güran hakkında 3 yıl 6 ay, Şeyma Kaya, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran hakkında 3 yıl, adli süreçteki R.A. (16) için 1 yıl 3 ay, M.G. (16) ve İ.K. (17) içinse 1 yıl 8 ay hapis cezası verilmişti. Ancak Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesi, bu hükmü hukuka aykırı buldu.

Ayrı bir süreçte, tutuklu sanıklar anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet; Nevzat Bahtiyar hakkında ise önce 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, ağırlaştırılmış müebbet kararlarını onarken, Bahtiyar hakkındaki cezayı bozdu; yapılan yeniden yargılamada Bahtiyar, "nitelikli kasten öldürmeye yardım" suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Dava dosyasındaki bu kararlar ve istinaf/temyiz süreçleri, hem tutuklu hem tutuksuz sanıklar açısından farklı hukuki sonuçlara yol açtı. Mahkeme eksiklerin giderilmesini ve savunmaların tamamlanmasını gerekçe göstererek duruşmayı erteledi; bir sonraki oturumda dosyadaki boşlukların kapatılması ve tüm sanıkların savunmasının alınması bekleniyor.

NARİN GÜRAN CİNAYETİ DAVASINDA 12 SANIK İLE ADLİ SÜREÇTEKİ 3 ÇOCUĞUN YARGILANMASINA DEVAM EDİLDİ. (ARŞİV)