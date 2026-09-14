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Diyarbakır'da okulların açılışında kapsamlı güvenlik seferberliği

2026-2027 eğitim yılında Diyarbakır'da 458 okulda yaklaşık bin polisin katıldığı denetim yapıldı; dron kullanıldı, tedbirlerin yıl boyu süreceği vurgulandı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 15:13

GÜNCELLEME: 14 Eylül 2026 - 15:16

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Diyarbakır'da okulların açılışında kapsamlı güvenlik seferberliği

diyarbakır'da yeni eğitim yılının ilk gününde kapsamlı denetim

Diyarbakır'da 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla kent genelinde okul çevrelerinde geniş çaplı güvenlik uygulamaları gerçekleştirildi. Uygulamaya başta Çocuk Şube, Trafik, Narkotik, Asayiş ve Kartal timleri olmak üzere birçok birim katıldı. Toplam 458 okulda yürütülen denetimlerde yaklaşık bin polis görev aldı ve operasyonlara 301 ekip destek verdi.

denetimlerin kapsamı ve kullanılan yöntemler:

Ekipler okul giriş-çıkışları ile çevredeki alanlarda aralıklı kontroller yaptı; şüpheli durumların tespiti ve müdahale için devriye faaliyetleri yoğunlaştırıldı. Ayrıca denetimlerde havadan gözetim amacıyla dron kullanıldı. Narkotik timleri uyuşturucu ve bağımlılık yapıcı maddelere karşı özel tarama yaptı, asayiş ekipleri ise genel güvenliğin sağlanmasına odaklandı.

trafik kontrolleri ve bilgilendirme çalışmaları:

Trafik ekipleri öğrenci yoğunluğunun görüldüğü bölgelerde ulaşım güvenliğini artırmak için kontrol noktaları oluşturdu; servis araçları denetlendi ve mevzuata uygunluk kontrolü yapıldı. Okul önünde görev yapan ekipler, öğrencilerle bir araya gelerek uyuşturucu, trafik kuralları ve okul güvenliği konularında bilgilendirme yaptı ve rehberlik sağladı.

Yetkililer denetimlerin sadece ilk güne mahsus kalmayacağını, eğitim öğretim yılı boyunca benzer uygulamaların sürdürüleceğini belirtti. Diyarbakır genelinde yeni eğitim öğretim yılında bin 758 okul, 16 bin 165 derslik, 461 bin 53 öğrenci ve 25 bin 961 öğretmenle eğitim faaliyetleri başladı.

DİYARBAKIR’DA 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE POLİS EKİPLERİ OKUL...

DİYARBAKIR’DA 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE POLİS EKİPLERİ OKUL ÇEVRELERİNDE GENİŞ KAPSAMLI DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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