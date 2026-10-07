Diyarbakır'da On Gözlü Köprü civarında trafik kazası: yedi kişi hastaneye kaldırıldı

Kaza ve yaralananlar:

Diyarbakır'ın Sur ilçesi On Gözlü Köprü mevkiinde seyir halindeki iki otomobilin çarpışması sonucu, her iki araçta bulunan toplam 7 kişi yaralandı.

Müdahale ve tahliye:

Kaza haberinin ulaşmasının ardından 112 acil sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada yaralananlara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İnceleme ve soruşturma:

Polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Olay yerinde yapılan ilk tespitler ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda kazanın nedenine ilişkin çalışmalar sürdürülüyor.

DİYARBAKIR’DA İKİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 7 KİŞİ YARALANDI.