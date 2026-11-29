DTSO toplantısı Mardin'de bölgesel iş birliğini ön plana çıkardı:

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, DTSO'nun Kasım ayı Meclis toplantısını takiben düzenlenen iki günlük oryantasyon programında bölgesel kalkınma vurgusu yaptı. Kaya, kentler arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin ve ortak çalışma mekanizmalarının tesis edilmesinin kalkınma sürecinin merkezinde olması gerektiğini belirtti.

Program kapsamında Meclis üyeleri, odanın kurumsal yapısı, çalışma sistemi ve iş dünyasına sunulan hizmetler konusunda bilgilendirildi. Toplantıda geçmiş çalışmaların değerlendirilmesi ve odanın geleceğe dönük projelerinin detaylı sunumu yapıldı; katılımcılar bölgesel iş birliği ve ortak projeler konularında görüş alışverişinde bulundu.

dört yıllık yol haritası ve ortak çalışmalar:

Mehmet Kaya, yeni dönemde dört yıllık bir çalışma perspektifi oluşturacaklarını ve stratejik planın organlar ve bütçe çalışmaları tamamlandıktan sonra netleşeceğini ifade etti. Kaya, 2027 yılı yatırım bütçesinin bu hedefler doğrultusunda şekillendirileceğini vurguladı.

Kaya, bölge odaları arasındaki ilişkilerin sadece protokol düzeyinde kalmaması gerektiğini, bunun yerine ticari, mesleki ve kurumsal ilişkilerin derinleştirilmesi gerektiğini söyledi. Toplantıda dile getirilen görüşlere göre, üyeler arası ticari bağlantıların güçlendirilmesi ve ortak projelerin geliştirilmesi, bölgenin ekonomik potansiyelinin açığa çıkarılmasında belirleyici olacak.

Kaya'nın vurguladığı önemli bir nokta ise iş dünyasının birbirini daha yakından tanıması gerektiği idi. Oda bünyesinde oluşturulan komisyonların hem üyelerin ekonomik ve finansal sorunlarını hem de kentin altyapı, yatırım ve toplumsal yaşamı ilgilendiren konularını ele alacağı bildirildi.

ağdaş yaşam ve sporun rolü:

Toplantıda Amed Sportif Faaliyetler'in kent kimliği ve toplumsal yaşam için taşıdığı önem de ele alındı. Kaya, kulübün Süper Lig hedefinin sadece sportif bir başarı olmadığını, kent hafızası ve sosyal dayanışma açısından da değer taşıdığını belirtti ve iş dünyasının kulübe desteğinin önemine dikkat çekti. DTSO olarak kulübün yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

meclis üyelerinin sorumluluğu ve oda faaliyetlerinin kapsamı:

DTSO Meclis Başkanı Şeyda Arslantaş kapanış konuşmasında Meclis üyelerinin kent ekonomisi ve toplumsal yaşam üzerindeki sorumluluklarına işaret etti. Arslantaş, Meclis üyelerinin temsil ettikleri sektörlerle oda yönetimi arasında köprü görevi üstlendiğini ve bu görevin etkin biçimde yerine getirilmesi gerektiğini söyledi.

Arslantaş, Meclis üyelerine komite toplantılarına düzenli katılma, sektör temsilcileriyle iletişimi güçlendirme ve üye ziyaretlerine başlama çağrısı yaptı. Ayrıca, DTSO'nun geçmiş dönemlerde sosyokültürel faaliyetlerden kadın çalışmalarına kadar farklı alanlarda sorumluluk üstlendiğini hatırlatarak odanın sadece ekonomik değil, kent yaşamının birçok alanına dokunan bir kurum olduğunu vurguladı.

Toplantıya ev sahipliği yapan Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hatip Çelik'e teşekkür eden DTSO yöneticileri, bölge odaları arasındaki iş birliğinin devam etmesi gerektiğini belirterek ortak projeler ve karşılıklı destek mekanizmalarının geliştirilmesi yönündeki kararlılığı yinelediler.

DTSO, KASIM AYI MECLİS TOPLANTISINI MARDİN'DE GERÇEKLEŞTİRMESİNİN ARDINDAN MECLİS ÜYELERİNE YÖNELİK İKİ GÜNLÜK ORYANTASYON PROGRAMI DÜZENLEDİ.