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Diyarbakır'da plaza yangını: itfaiye raporu müdahale ve olası nedenleri açıkladı

Diyarbakır Kayapınar'daki çok katlı plazada 23 Ağustos'ta çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle 24 Ağustos sabahı tamamen söndürüldü; inceleme sürüyor.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 09:51

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Diyarbakır'da plaza yangını: itfaiye raporu müdahale ve olası nedenleri açıkladı

Diyarbakır'da plaza yangınına ilişkin itfaiye raporu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Kayapınar ilçesindeki çok katlı bir iş merkezinde 23 Ağustos 2026 akşamı çıkan yangına ilişkin hazırladığı raporu açıkladı. Raporda müdahale süreci, yaralanmalar, kurtarma çalışmaları ile yangının muhtemel çıkış nedeni ayrıntılı şekilde yer aldı.

Müdahale ve kurtarma çalışmaları:

Bildirilen ihbar üzerine ekipler harekete geçti. Açıklamaya göre, yangın ihbarı 23 Ağustos 2026 günü saat 23.06'da alındı. Kayapınar İtfaiye Şubesi, 6 araç ve 18 personelle saat 23.07'de istasyondan çıkış yaparak saat 23.15'te olay yerine ulaştı. Yangının büyüklüğü nedeniyle Bağlar ve Yenişehir şubelerinden destek istendi ve müdahale toplam 12 araç ve 34 personel ile sürdürüldü.

Müdahale esnasında itfaiye ekiplerinin kullandığı su miktarı yaklaşık 100 ton olarak belirtildi. Yoğun çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınmış ve ertesi sabah 24 Ağustos günü saat 05.20'de tamamen söndürüldüğü kaydedildi. Ekipler, olay yerindeki arama kurtarma faaliyetlerinde binada bulunan 2 hayvanı da güvenli şekilde kurtardı.

Yangında 6 yurttaş ile dumandan etkilenen ve müdahale sırasında yaralanan 9 itfaiye personeli sağlık ekiplerince tedavi altına alındı.

Yangının çıkış nedeni ve inceleme:

Söndürme çalışmalarının ardından ekipler güvenlik kamerası görüntüleri ve olay yerindeki fiziki bulgular üzerinden inceleme yürüttü. İlk değerlendirmeye göre yangının B Blok 3’üncü kat'taki bir iş yerinin mutfak balkonunda başladığı tespit edildi.

Raporda, yangının muhtemel başlama mekanizması olarak köz, kül, sigara izmariti, kâğıt veya benzeri yanıcı maddelerin teras bölümünde istiflenen kartonların üzerine düşmesi gösterildi. Ancak yangının kesin çıkış nedenine ilişkin teknik incelemeler devam ediyor ve sonuçlar raporda güncellenecek.

Belediye açıklamasında, müdahalenin zamanında yapılmasının ve bölgeye yönlendirilen takviye kaynakların yangının büyümesinin önlenmesinde belirleyici olduğu vurgulandı. Soruşturma ve eksik hususlara dair tespitler tamamlandıkça kamuoyuna bilgi verileceği bildirildi.

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI, KAYAPINAR İLÇESİNDEKİ ÇOK KATLI...

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI, KAYAPINAR İLÇESİNDEKİ ÇOK KATLI PLAZADA ÇIKAN YANGINA İLİŞKİN MÜDAHALE SÜRECİ, YARALANMALAR, KURTARMA ÇALIŞMALARI VE YANGININ OLASI ÇIKIŞ NEDENİNİ KAPSAYAN BİR RAPOR HAZIRLADI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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