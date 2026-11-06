Diyarbakır'da sağanak sonrası rögar taşkınları ulaşımı olumsuz etkiledi

Diyarbakır'da yağışın ardından

Öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış, kent genelinde kısa sürede su birikintilerine neden oldu. Yağışın ardından birçok noktada rögarlar taşarken, bazı sokaklar su altında kaldı.

Etkiler ve yaşanan aksaklıklar:

Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri, rögarların taşmasına sebep oldu. Bu durum araç sürücüleri ve yayalar için zor anlar yarattı; bazı bölgelerde trafik akışında yavaşlamalar ve güvenlik endişeleri gözlendi.

Bağlar-Ofis altı geçidi ve ulaşım:

Bağlar ilçesinde bulunan Bağlar-Ofis altı geçidi yağışın ardından sular altında kaldı. Bölgede rögarların taşması nedeniyle toplu taşıma ve özel araç trafiğinde aksamalar yaşandı.

Kent genelinde gözlenen rögar taşmaları ve su baskınları, günlük yaşamı olumsuz etkiledi ve ulaşımda kesintilere yol açtı.

DİYARBAKIR’DA ÖĞLE SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ, KENT GENELİNDE OLUMSUZLUKLARA NEDEN OLDU. YAĞIŞIN ARDINDAN BİRÇOK NOKTADA RÖGARLAR TAŞARKEN, BAZI SOKAKLAR SU ALTINDA KALDI.