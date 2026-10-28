Diyarbakır'da sahte temizlik üretim ağı çöktü: depoda 10 milyon liralık malzeme ele geçirildi

Operasyonun ayrıntıları:

İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya paylaşımına göre, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesinde taklit temizlik ve kişisel bakım ürünleri üretimi yapıldığı tespit edilen bir işyeri ve depoya operasyon düzenledi. Yapılan çalışmada üretim ve depolama faaliyetlerine ilişkin çok sayıda malzeme ele geçirildi.

ele geçirilen malzemeler:

Aramalarda 75 adet toz deterjan (750 kilogram), bin 400 adet sıvı temizlik ürünü ve yumuşatıcı (bin 508,8 litre), 5 bin 200 adet saç bakım ürünü (2 bin litre), 10 bin 300 adet boş ürün şişesi, 20 bin adet ve 8 rulo ürün etiketi ile 15 varil kimyasal madde (yaklaşık 2 ton 370 kilogram) ele geçirildi. Ayrıca üretim ekipmanları, ambalaj ve etiketler de bulundu.

soruşturma ve yapılan işlem:

Ürün, ambalaj, etiket, kimyasal madde ve üretim ekipmanları ile birlikte piyasa değeri yaklaşık 10 milyon TL olan malzemelere el konuldu. Taklit ürünlerin üretildiği işyeri ve depo mühürlenirken, olayla ilgili olarak 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Emniyet yetkilileri, paylaşımda vatandaşların sağlığını ve güvenliğini tehdit eden taklit ürünlerin üretimi ve ticaretine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

DİYARBAKIR’IN MERKEZ YENİŞEHİR İLÇESİNDE TAKLİT TEMİZLİK VE KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ YAPILDIĞI TESPİT EDİLEN İŞ YERİ VE DEPOYA DÜZENLENEN OPERASYONDA 10 MİLYON TL DEĞERİNDE MALZEME ELE GEÇİRİLDİ.