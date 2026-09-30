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Diyarbakır'da sanayi sitesi yakınında tırın kupa kısmı alev aldı

Diyarbakır Kayapınar 4. Sanayi Sitesi önünde seyir halindeki tırın kupa bölümü alev aldı; sürücü çekti, itfaiye müdahale etti, inceleme başlatıldı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 11:33

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Diyarbakır'da sanayi sitesi yakınında tırın kupa kısmı alev aldı

olay yeri ve gelişmeler:

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi 4. Sanayi Sitesi civarında seyir halindeki bir tırın kupa bölümü, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

Sürücü aracı sağ şeride çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

müdahale ve hasar:

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonucu tırın kupa bölümü yanarak kullanılamaz hale geldi ve araçta maddi hasar meydana geldi.

soruşturma başlatıldı:

Yangının çıkış nedeniyle ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

DİYARBAKIR’DA SEYİR HALİNDEKİ TIRIN KUPASI YANARAK KULLANILAMAZ HALE GELDİ.

DİYARBAKIR’DA SEYİR HALİNDEKİ TIRIN KUPASI YANARAK KULLANILAMAZ HALE GELDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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