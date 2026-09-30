Diyarbakır'da sanayi sitesi yakınında tırın kupa kısmı alev aldı

olay yeri ve gelişmeler:

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi 4. Sanayi Sitesi civarında seyir halindeki bir tırın kupa bölümü, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

Sürücü aracı sağ şeride çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

müdahale ve hasar:

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonucu tırın kupa bölümü yanarak kullanılamaz hale geldi ve araçta maddi hasar meydana geldi.

soruşturma başlatıldı:

Yangının çıkış nedeniyle ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

DİYARBAKIR’DA SEYİR HALİNDEKİ TIRIN KUPASI YANARAK KULLANILAMAZ HALE GELDİ.