Diyarbakır'da silah ve veri odaklı operasyonda altı kişi gözaltına alındı

operasyonun ayrıntıları:
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kayapınar İlçe Emniyet Müdürlüğünce, ateşli silahla yaralama olayının firari şüphelilerinin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli yakalandı.
ele geçirilen malzemeler ve deliller:
Adreste yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, 59 adet tabanca fişeği, 9 adet cep telefonu, 14 adet SIM kart, 3 adet banka kartı, 3 adet bilgisayar kasası, farklı kişilere ait 6 adet kimlik kartı ile çok sayıda banka hesabı, IBAN ve kişisel bilgilerin yer aldığı doküman ele geçirildi.
adli süreç ve sonuç:
Şüpheliler hakkında 6136 sayılı Kanuna muhalefet, resmi belgede sahtecilik ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme suçlarından adli işlem başlatıldı. Ayrıca şahıslardan birinin 3 yıl 10 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ve işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildiği bildirildi.
DİYARBAKIR’DA POLİS EKİPLERİNCE DÜZENLENEN RUHSATSIZ SİLAH VE DOLANDIRICILIK OPERASYONUNDA 6 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI.
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