Diyarbakır'da sürpriz: Amed 2-1 ile Trabzonspor'u devirdi

Maç özeti

Trendyol Süper Lig 3. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, evinde konuk ettiği Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşma Diyarbakır stadında oynandı. Konuk ekibin golünü Mohamed Salah 11. dakikada kaydederken, Amed'in golleri Yira Sor ve maçın son anlarında Gift Orban ile geldi.

İkinci yarı:

İkinci yarıda tempoyu arttıran Trabzonspor, özellikle kanatlardan etkili olmaya çalıştı. 60. dakikada Ernest Muçi iki kez kaleyi yokladı; kaleci Alban Lafont her iki pozisyonda da önemli kurtarışlar yaptı. 69. dakikada Aral Şimşir'in ceza sahası içi vuruşu Onana tarafından kontrol edildi. 74. dakikada Dia Saba'nın sol çaprazdan denediği şut yan ağlarda kaldı. Maçın kaderini değiştiren an ise 90. dakikada geldi; sol kanattan kullanılan serbest vuruş sonrası ceza sahasına yapılan ortada Mehmet Yeşil'in pasını takip eden Gift Orban, Onana'yı mağlup ederek Amed'e galibiyeti getirdi.

Kadrolar ve değişiklikler

Amed Sportif Faaliyetler: Alban Lafont, Ermal Krasniqi, David Bates (Mehmet Yeşil dk. 61), Lumbardh Dellova, Umut Meraş, Rayan Raveloson, Gökhan Gül (Furkan Soyalp dk. 61), Samuel Ballet, Dia Saba, Yira Sor (Gift Orban dk. 50), Mbaye Diagne (Amadou Cisse dk.79). Teknik direktör: Besnik Hasi.

Trabzonspor: André Onana, Stefan Savi, Chibuike Nwaiwu, Mustafa Eskihellaç, Sidny Lopes Cabral (Metehan Mimaroğlu dk. 71), Fabinho (Ozan Tufan dk. 58), Melih Kabasakal, Ernest Muçi (Wagner Pina dk. 71), Noah Saviolo (Aral Şimşir dk. 34), Mohamed Salah, Paul Onuachu. Teknik direktör: Fatih Tekke.

Hakemler ve maç notları:

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Furkan Ürün, Bilal Gölen. Stat: Diyarbakır.

Maçta dikkat çeken unsurlardan biri Amed savunmasının son bölümde gösterdiği direnç ve kaleci Alban Lafont'un kritik anlarda yaptığı müdahaleler oldu. Trabzonspor'un erken golüne rağmen ev sahibi ekip ikinci yarıda baskısını artırıp skoru lehine çevirmeyi başardı.

Goller: Yira Sor, Gift Orban (Amed Sportif Faaliyetler); Mohamed Salah (dk. 11) (Trabzonspor).

Sarı kartlar: Besnik Hasi, Samuel Ballet, Umut Meraş, Furkan Soyalp, Gift Orban, Ermal Krasniqi (Amed Sportif Faaliyetler); Sidny Lopes Cabral, Chibuike Nwaiwu (Trabzonspor).

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 3. HAFTASINDA AMED SPORTİF FAALİYETLER, EVİNDE KARŞILAŞTIĞI TRABZONSPOR'U 2-1 MAĞLUP ETTİ.