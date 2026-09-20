Diyarbakır'da sürpriz: Amed Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti

Trendyol Süper Lig 6. hafta: Amed 3-2 Beşiktaş

Trendyol Süper Lig 6. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan maçta Beşiktaş'ı 3-2 mağlup ederek sahasında önemli bir galibiyet aldı. Karşılaşma baştan sona tempolu geçti; ev sahibi ekip ilk yarıda iki gol bularak öne geçerken, Beşiktaş özellikle ikinci yarıda rakibini zorladı.

Goller ve maçın kırılma anları:

Amed, maçın ilk yarısında Gift Orban (dk. 13) ve Dia Saba (dk. 22) ile skoru 2-0'a taşıdı. İkinci yarıda Beşiktaş'ın atağı sonucu Dusan Vlahovic (dk. 55) farkı 1'e indirdi. Ancak kısa süre sonra (dk. 59) Furkan Soyalp, Salih Özcan'ın hatasını iyi değerlendirip Nübel ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda aşırtma vuruşuyla topu ağlara göndererek skoru 3-1 yaptı. 90+6. dakikada VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Ali Şansalan, Mehmet Yeşil'in ceza sahası içindeki müdahalesini el oynama gerekçesiyle penaltı olarak değerlendirdi; penaltıyı 90+8. dakikada kullanan Orkun Kökçü topu filelere göndererek skoru 3-2'ye getirdi. Maç, bu skorla tamamlandı.

Kadrolar, değişiklikler ve disiplin olayları:

Maçın hakem üçlüsü Ali Şansalan, Anıl Usta, Mehmet Kısal oldu. Amed Sportif Faaliyetler'in ilk 11'inde Alban Lafont, David Bates, Lumbardh Dellova, Ermal Krasniqi, Umut Meraş, Rayan Raveleson, Furkan Soyalp, Samuel Ballet, Mohamed Khalil, Dia Saba, Gift Orban yer aldı. Beşiktaş'ta ise Alexder Nübel, Amir Murillo, Tiago Djalo, Agbadou, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Ernest Poku, Junior Olaitan, Orkun Kökçü, İlhan Fakılı, Dusan Vlahovic ilk 11'deydi. Amed'de Amadou Cisse 84. dakikada kırmızı kart gördü. Sarı kartla cezalandırılan oyuncular arasında Mohamed Khalil, Ermal Krasniqi, Samuel Ballet, Lumbardh Dellova, Alban Lafont, Mehmet Yeşil ve Rayan Raveleson (Amed) ile İlhan Fakılı, Amir Murillo, Orkun Kökçü, Emirhan Topçu (Beşiktaş) yer aldı.

Her iki takımın teknik direktörleri Besnik Hasi (Amed) ve Vincenzo Italiano (Beşiktaş) olarak kayıtlarda yer aldı. Maç, Amed için ligde değerli bir üç puan; Beşiktaş içinse son anlara kadar geri dönülen ancak galibiyete yetmeyen bir mücadele olarak kaydedildi.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 6. HAFTASINDA AMED SPORTİF FAALİYETLER, EVİNDE KARŞILAŞTIĞI BEŞİKTAŞ'I 3-2'LİK SKORLA MAĞLUP ETTİ.