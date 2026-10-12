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Diyarbakır’da sürücü kontrolünü kaybetti, yolcu otobüsü tarlaya çıktı

Diyarbakır-Ergani yolunda sürücünün hakimiyeti kaybetmesi sonucu bir yolcu otobüsü yoldan çıkarak tarlaya girdi; ölen ya da yaralanan olmadı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 16:04

GÜNCELLEME: 12 Ekim 2026 - 16:17

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Diyarbakır’da sürücü kontrolünü kaybetti, yolcu otobüsü tarlaya çıktı

Olayın yaşandığı nokta ve gelişimi:

Diyarbakır-Ergani yolu arasında bulunan Yukarı Karpuzlu mevkiinde ilçeler arası yolcu taşıyan bir otobüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya girdi. Araç, sürücünün kontrolünü yitirmesinin ardından şeritten ayrıldı ve tarlada durdu.

Sürücü ve yolcuların durumu:

Kazada ölen ya da yaralanan olmadı, yolcular ve sürücü olay yerinde sağlık kontrolünden geçirildi. Ancak otobüste maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

İnceleme ve güvenlik önlemleri:

Kazayla ilgili ekipler tarafından soruşturma başlatıldı. Olay yerine intikal eden ekipler çevre güvenliğini sağladı ve incelemelerin ardından aracın kaldırılması için işlem yapıldı. Yetkililer, kazanın kesin nedenini belirlemek üzere çalışmalarını sürdürüyor.

DİYARBAKIR’DA İLÇELER ARASI YOLCU TAŞIYAN OTOBÜS, SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETMESİ...

DİYARBAKIR’DA İLÇELER ARASI YOLCU TAŞIYAN OTOBÜS, SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETMESİ SONUCU YOLDAN ÇIKARAK TARLAYA DALDI. KAZADA ÖLEN YA DA YARALANAN OLMAZKEN, ARAÇTA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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