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Diyarbakır'da tarihi alanlardan parklara ücretsiz internet ağı genişliyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 'Akıllı Şehirler Eylem Planı' kapsamında kentte 7 noktada park, meydan, tarihi alan ve otogarda ücretsiz Wi‑Fi veriyor.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 13:53

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Diyarbakır'da tarihi alanlardan parklara ücretsiz internet ağı genişliyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ücretsiz internet hizmetini genişletti

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sunduğu ücretsiz Wi‑Fi hizmetini sürdürüyor. Akıllı Şehirler Eylem Planı kapsamında başlatılan uygulama, dijital hizmetlere erişimi kolaylaştırmayı ve kamusal alanlarda internet erişimini yaygınlaştırmayı hedefliyor. Hizmetten hem kent sakinleri hem kenti ziyaret eden turistler faydalanabiliyor.

hizmetin kapsamı:

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından ilk etapta kentin yoğun kullanılan üç noktasında kurulan ağ, yapılan eklemelerle 7 nokta olarak belirlendi. Ücretsiz Wi‑Fi şu alanlarda kullanıma sunuldu: Kent Ormanı, Dağkapı Meydanı, Ulu Cami, Tema Park, Sümerpark, Otogar (DİŞTİ) ve İç Kale (Hz. Süleyman). Bu noktalar; parklar, meydanlar, tarihi ve turistik alanlar ile şehirlerarası terminal gibi farklı ihtiyaçlara hizmet eden kamusal mekanları kapsıyor.

erişim nasıl sağlanıyor:

Hizmetten yararlanmak isteyenler cihazlarının Wi‑Fi ayarlarından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ağına bağlanmalı. Bağlantının ardından açılan yönlendirme ekranında kimlik doğrulama işlemleri tamamlanarak ücretsiz internet kullanımı başlatılabiliyor. Terminali kullanan yolcular için DİŞTİ'deki bağlantı, seyahat esnasında iletişim ve bilgiye erişimi kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Uygulama, kamusal alanlarda dijital kapsamağı artırarak vatandaşların günlük yaşam ve turizm faaliyetlerindeki bilgiye erişim engellerini azaltmayı amaçlıyor. Belediyenin altyapı çalışmaları doğrultusunda, Wi‑Fi noktalarının performansının izlenmesi ve kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi yönünde adımlar atılmaya devam edileceği bildirildi.

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ÜCRETSİZ İNTERNET HİZMETİNİ KENT GENELİNDEKİ 7 NOKTADA...

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ÜCRETSİZ İNTERNET HİZMETİNİ KENT GENELİNDEKİ 7 NOKTADA SÜRDÜRÜYOR. PARK, MEYDAN, TARİHİ ALANLAR VE OTOGARDA SUNULAN Wİ-Fİ HİZMETİYLE VATANDAŞLARIN VE KENTİ ZİYARET EDEN TURİSTLERİN İNTERNETE ERİŞİMİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI AMAÇLANIYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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