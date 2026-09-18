Diyarbakır'da teknoloji rüzgârı: bakan Kacır TEKNOFEST sahasını gezdi

bakan kacır'ın ziyareti:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır sabah saatlerinde Diyarbakır'a gelerek Dicle Üniversitesi'ndeki programların ardından fuar merkezinde düzenlenen TEKNOFEST yarışma alanını gezdi. Ziyarette bakan Kacır'a beraberindekiler eşlik etti ve yarışma alanındaki finaller hakkında bilgi aldı.

yarışma alanı ve finalist profili:

Bakan Kacır, Dicle Üniversitesi ile Fuar ve Kongre Merkezinde toplam 11 farklı yarışmanın finallerinin gerçekleştiğini belirtti. Açıklamada, Türkiye'nin tüm şehirlerinden ve ondan fazla farklı ülkeden binlerce genç katılımcının finallere kaldığına vurgu yapıldı. Yarışmalarda çip tasarımından biyoteknolojiye, havacılıkta yapay zekadan insanlık yararına teknolojilere uzanan başlıklarda projeler sergileniyor; katılımcılar aylar süren emeklerinin karşılığını almak için yarışıyorlar.

gelecek program ve mesaj:

Kacır, en büyük final programını Diyarbakır'da gerçekleştirdiklerini söyleyerek önümüzdeki TEKNOFEST tarihini paylaştı: 30 Eylül - 4 Ekim 2026 tarihlerinde etkinliğin Şanlıurfa'da coşkuyla yaşanacağını duyurdu. Konuşmasında, teknolojinin ve imkanların ülkenin doğusundan batısına eşit şekilde sunulmasının önemine dikkat çekti ve gençlerin çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bakan Kacır, gençlerin çeşitli eğitim düzeylerinden —üniversite, lise, ortaokul ve ilkokul— geldiklerini vurgulayarak, bu katılımcıların Türkiye'nin geleceğine katkı koyacak mühendisler, bilim insanları ve girişimciler olarak yetişeceğine inandıklarını ifade etti. Son olarak, insanlık yolculuğunun başladığı yerde, Şanlıurfa’da buluşma çağrısını yineleyerek gençlere ve organizasyon ekiplerine teşekkür etti.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET FATİH KACIR, FUAR MERKEZİNDEKİ TEKNOFEST YARIŞMA ALANINI ZİYARET ETTİ.