Diyarbakır'da tescilsiz ve insan sağlığına elverişsiz 8 ton iç yağ ve sakatat ele geçirildi

Çınar ilçesinde jandarma operasyonu:

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin halk sağlığını korumaya yönelik denetimi sırasında, Çınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri S.K. adlı şahsın kullandığı araçta arama yaptı. Yapılan kontrolde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince tescil edilen menşei belli olmayan ve insan sağlığına elverişli olmadığı değerlendirilen yaklaşık 8 ton hayvansal iç yağ ve sakatat ele geçirildi.

ele geçirilen malzemenin niteliği ve tescil durumu:

Operasyon sırasında bulunan maddelerin menşe kayıtlarının bulunmadığı ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin değerlendirmesine göre tüketime uygun olmadığı bildirildi. Ele geçirilen ürünlerin türü iç yağ ve sakatat olarak kayda geçti; miktarı yaklaşık 8 ton olarak belirtildi.

yasal süreç ve halk sağlığına ilişkin değerlendirme:

Olayla ilgili olarak adli makamlar nezdinde, "Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda veya İlaçların Ticareti" suçundan adli işlemlere başlandı. Yetkililer, tescilsiz ve denetlenmemiş hayvansal ürünlerin halk sağlığı açısından risk oluşturduğunu, denetimlerin güvenilir gıda arzının sağlanması ve halk sağlığının korunması açısından sürdürüleceğini vurguladı.

DİYARBAKIR’IN ÇINAR İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONDA İNSAN SAĞLIĞINA EL VERİŞSİZ 8 TON HAYVANSAL İÇ YAĞ VE SAKATAT ELE GEÇİRİLDİ.