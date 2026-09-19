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Diyarbakır'da uçurtmalarla barış ve umut mesajı yükseldi

Millî Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda Diyarbakır'da düzenlenen etkinlikte öğrenciler, Gazze'deki akranları için renkli uçurtmalarla barış ve umut mesajı verdi.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 15:01

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Diyarbakır'da uçurtmalarla barış ve umut mesajı yükseldi

Diyarbakır'da gökyüzü çocuklara kaldı

Millî Eğitim Bakanlığı koordinesinde yürütülen Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın etkinlikleri kapsamında Diyarbakır'da gerçekleştirilen programda, Gazze'deki çocukların sesi olmak ve barış, umut ile kardeşliğe destek vermek hedeflendi. Etkinlik Öğretmenevi Devegeçidi Piknik Alanı'nda düzenlendi.

etkinliğin amacı ve katılımcılar:

Programa İl Millî Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, il ve ilçe yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Organizasyonun ana amacı, çocukların yaratıcılığı ve dayanışma duygusuyla Gazze'deki akranlarına destek vermek ve barış mesajını görünür kılmaktı.

etkinlikte öne çıkan etkinlikler ve mesaj:

Etkinlikte öğrenciler, Gazze'deki akranları için barış ve umut dilekleriyle renkli uçurtmalarını gökyüzüne bıraktı. Katılımcılar arasında ilgi gören uygulamalar arasında ebru sanatı, yüz boyama, balon etkinlikleri ve bir müzik dinletisi yer aldı. İl Millî Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu da etkinlik boyunca öğrenciler ve aileleriyle bir araya gelerek programlara eşlik etti.

Çocukların neşesi ve uçurtmaların renkleri, etkinliği barışın, kardeşliğin ve dayanışmanın önemine vurgu yapan bir görüntüye dönüştürdü. Program, çocukların güven ve huzur içinde büyüdüğü; gökyüzünün yalnızca uçurtmalarla renklendiği bir gelecek temennisiyle sona erdi.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KOORDİNESİNDE YÜRÜTÜLEN &#039;UÇURTMALAR VURULMASIN, GÖKYÜZÜ ÇOCUKLARA KALSIN&#039;...

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KOORDİNESİNDE YÜRÜTÜLEN 'UÇURTMALAR VURULMASIN, GÖKYÜZÜ ÇOCUKLARA KALSIN' ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA, GAZZE'DEKİ ÇOCUKLARIN SESİNE SES OLMAK; BARIŞA, UMUDA VE KARDEŞLİĞE DESTEK VERMEK AMACIYLA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜ TARAFINDAN ETKİNLİK GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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