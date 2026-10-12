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Diyarbakır'da uyuşturucuya büyük darbe: 57 bin 702 kök kenevir ve esrar ele geçirildi

Jandarma koordinasyonunda düzenlenen operasyonlarda 57 bin 702 kök kenevir, 2 kilo 269 gram esrar, uyuşturucu hap ve metamfetamin ele geçirildi.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 16:37

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Diyarbakır'da uyuşturucuya büyük darbe: 57 bin 702 kök kenevir ve esrar ele geçirildi

operasyonun kapsamı:

İl Jandarma Komutanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik jandarma sorumluluk sahasında operasyon düzenlendi.

Operasyonlar kapsamında toplam 73 olay meydana gelirken, bu olaylarla ilgili olarak 32 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

ele geçirilenler:

Arama ve incelemelerde, tarla ve eklentilerde 57 bin 702 kök kenevir/skunk bulunarak el konuldu. Ayrıca 2 kilo 269 gram esrar, 42 adet uyuşturucu hap ve 14 gram metamfetamin ele geçirildi.

Jandarma ekipleri ele geçirilen maddelerle ilgili tutanak tuttu ve ilgili birimlere teslim etti; konu ile ilgili adli sürecin sürdüğü bildirildi.

DİYARBAKIR’DA JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONLARDA, 57 BİN 702 KÖK KENEVİR, 2 KİLO 269...

DİYARBAKIR’DA JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONLARDA, 57 BİN 702 KÖK KENEVİR, 2 KİLO 269 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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