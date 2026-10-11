Diyarbakır'da yağışta kayan araç kereste alanına girdi: 2 yaralı

Diyarbakır'da kereste alanına giren araçta 2 kişi yaralandı
Olay, Bağlar ilçesi Mevlana Halit Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki kerestelerin bulunduğu alana çarparak durdu.
Kaza yerinde yaşananlar:
İhbar üzerine kısa sürede olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Müdahale ve soruşturma:
Polis ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. Olayla ilgili olarak emniyet birimleri tarafından inceleme başlatıldı.
Yetkililer, özellikle yağışlı havalarda yol yüzeyinin kaygan olabileceğine dikkat çekiyor; sürücülere hızlarını azaltma ve takip mesafesini koruma çağrısı yapılıyor.
Diyarbakır’da otomobil kerestelerin arasına daldı: 2 yaralı
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