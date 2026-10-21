Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Konser nasıl yarıda kaldı:

17 Ekim akşamı Özbilek Garden’da sahneye çıkan Niran Ünsal, açık hava etkinliğinde yoğun ilgiyle karşılandı. Ancak gece boyunca artan yağış, etkinliğin güvenli şekilde sürdürülmesini zorlaştırdı. Açık alandaki örtüleme sisteminde yaşanan teknik sorun, özellikle brandalı örtü sisteminde yaşanan çökme nedeniyle alandaki misafirler için risk oluşturdu.

Gruptaki seyircilerin büyük kısmı olumsuz hava koşullarına rağmen sanatçıyı alkışlayıp performansı kaydetmeye devam etti. Ünsal, ilk iki şarkısını seslendirerek sahneden ayrılmakta gecikse de, yağışın şiddetlenmesi konserin güvenlik gerekçesiyle sonlandırılmasına yol açtı.

Telafi konseri ve organizasyon:

Yaşanan aksaklığın ardından Özbilek Garden yönetimi, gecenin yarım kalmasından etkilenen izleyicilerin mağduriyetini gidermek için harekete geçti. İşletme, Niran Ünsal ile yapılan görüşmeler sonucu konserin 30 Ekim Cuma günü yeniden düzenlenmesine karar verdi. Yönetim, misafirlerin eksiksiz bir konser deneyimi yaşamasının öncelikleri olduğunu vurguladı.

Organizatörlerin açıklamasına göre telafi gecesi, önceki programda yaşanan olumsuzluğun telafisi niteliğinde olacak; bu kez müzik ve dayanışmanın öne çıkarılması planlanıyor. İzleyicilere yarım kalan performansı tamamlamak için yeni bir buluşma fırsatı sunulacak.

Halkın tepkisi ve beklenti:

Geceyi izleyenler, yağışa rağmen sergiledikleri destek ve dayanışma ile dikkat çekti; birçok kişi o anları cep telefonlarıyla kaydetti. Telafi konseri duyurusu, olay sırasında mağdur olan seyirciler arasında olumlu bir karşılık buldu ve yeni buluşma, beklentileri yükseltti. Organizasyonun güvenlik önlemlerini artırarak benzer aksaklıkların önüne geçme sözü, gecenin sağlıklı ve keyifli geçmesine yönelik beklentiyi güçlendirdi.

Sonuç olarak Niran Ünsal ve Özbilek Garden, 30 Ekim’de müzikseverlerle yeniden bir araya gelerek yağmur altında yarıda kalan geceyi tamamlamayı hedefliyor.

DİYARBAKIR’DA GEÇTİĞİMİZ HAFTA YOĞUN YAĞIŞ NEDENİYLE YARIDA KALAN NİRAN ÜNSAL KONSERİ, 30 EKİM CUMA GÜNÜ DÜZENLENECEK TELAFİ KONSERİYLE YENİDEN MÜZİKSEVERLERLE BULUŞACAK.