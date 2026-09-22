diyarbakırda yöresel ürünlerle pizza atölyesi açılıyor

gastro inovasyon merkezinde yeni bir atölye: amaç ve iş birliği

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ile Key Ma Kadın Kooperatifi iş birliğiyle kurulan pizza atölyesi, gençlerin ve kadınların mesleki becerilerini geliştirmeyi hedefliyor. Proje, yöresel ürünlerin inovatif değerlendirilmesi amacını taşıyan Gastro İnovasyon Merkezi çatısı altında şekillendi.

Atölye, dünyaca tanınan Champion Pizzanın kurucusu Hakkı Akdenizin deneyim ve rehberliğinde yürütülecek eğitimlerle, hem üretim hem de girişimcilik desteği sunmayı amaçlıyor.

kuruluş süreci ve altyapı:

Gastro İnovasyon Merkezi 2023 yılında hizmete açıldı; merkezin içinde 2024'te kurulan Key Ma Kadın Kooperatifi mutfak, sunum ve Çerçi Satış Noktası faaliyetlerini sürdürüyor. Pizza atölyesinin fikir aşaması, Hakkı Akdenizin bir yıl önce merkezi ziyareti sırasında gelişti ve hazırlıklar tamamlandı.

Başlangıç olarak Key Ma KOOPDES desteği ve kendi öz kaynaklarıyla temel makineleri temin etti. DTSO ise atölye için gerekli ekipmanlar ve mobilyaları sağlayarak kuruluşu tamamladı.

eğitimler ve yöresel malzemelerin denemesi:

Key Ma bünyesinde çalışan 10 kadın, Hakkı Akdeniz ile birlikte yöresel ürünlerden pizza çeşitleri geliştirmek üzere denemeler yaptı. Kullanılan malzemeler arasında kenger, mızlak, köksor, gulok, ışkın, Çermik biberi, Lice domatesi, vişne salçası, keçi peyniri, örgü peyniri, Hevsel eriğinden sos, Hevsel yeşil reyhanından pesto sos, Diyarbakır kışlık kavurma, Silvan kavurması ve pırpar yer alıyor.

Bu denemeler, hem yerel lezzetlerin farklı sunumlarla ticarileştirilmesine hem de kadınların gastronomi alanındaki becerilerinin güçlenmesine odaklanıyor. İlk grup için eğitimler halen devam ediyor.

program yapısı ve hedeflenen çıktı:

Merkez bünyesinde her ay düzenli olarak 10 kişilik gruplar halinde, 60 saatlik eğitim programları planlanıyor. Eğitimler Hakkı Akdeniz ile merkezde eğitim alan Key Ma çalışanları tarafından yürütülecek.

DTSO, Key Ma ve Champion Pizza iş birliğinin, katılımcıların kendi girişimlerini kurmalarına ve yöresel ürünleri katma değeri yüksek ürünlere dönüştürmelerine katkı sağlaması bekleniyor.

Atölyenin açılışı 23 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek olup, eğitimlere başvurular devam ediyor.

DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI (DTSO) VE KEY MA KADIN KOOPERATİFİ İŞ BİRLİĞİNDE KURULAN ATÖLYEDE, GENÇLERİN VE KADINLARIN MESLEKİ BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK EĞİTİM VE DESTEK PROGRAMLARI HAYATA GEÇİRİLECEK. PROGRAMLAR, DÜNYACA TANINAN CHAMPİON PİZZA’NIN KURUCUSU HAKKI AKDENİZ’İN DENEYİM VE REHBERLİĞİNDE YÜRÜTÜLECEK.