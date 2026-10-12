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Diyarbakır'da Yuvacık mevkisinde zincirleme kaza: 7 kişi yaralandı

Çınar'da Yuvacık Mahallesi'nde üç aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı; yaralılar hastanelere sevk edildi, yol kontrollü sağlandı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 12:59

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Diyarbakır'da Yuvacık mevkisinde zincirleme kaza: 7 kişi yaralandı

kaza yeri ve müdahale:

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Yuvacık Mahallesi sınırlarında, Diyarbakır-Batman kara yolu üzerinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

yaralıların durumu:

Kazada 7 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalelerin ardından yaralılar kentteki hastanelere sevk edildi.

trafik ve soruşturma:

Kaza nedeniyle yol ve trafik akışı yetkililer tarafından kontrollü şekilde sağlandı. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

DİYARBAKIR&#039;IN ÇINAR İLÇESİNDE 3 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 7 KİŞİ...

DİYARBAKIR'IN ÇINAR İLÇESİNDE 3 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 7 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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