Diyarbakır'da Yuvacık mevkisinde zincirleme kaza: 7 kişi yaralandı

kaza yeri ve müdahale:

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Yuvacık Mahallesi sınırlarında, Diyarbakır-Batman kara yolu üzerinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

yaralıların durumu:

Kazada 7 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalelerin ardından yaralılar kentteki hastanelere sevk edildi.

trafik ve soruşturma:

Kaza nedeniyle yol ve trafik akışı yetkililer tarafından kontrollü şekilde sağlandı. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

DİYARBAKIR'IN ÇINAR İLÇESİNDE 3 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 7 KİŞİ YARALANDI.