Diyarbakır'da zemin kat yangını ev kullanılamaz hale geldi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde bir apartmanın zemin katındaki evde çıkan yangın, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Kısa sürede müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.

yangına müdahale:

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere anında müdahale ederek yangını söndürdü. Meydana gelen olayda ölen ya da yaralanan olmadı, ancak evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Çevredeki vatandaşların dikkati ve hızlı ihbarı, müdahalenin zamanında yapılmasını sağladı.

soruşturma ve hasar tespiti:

Yangının çıkış nedeni şu aşamada henüz bilinmiyor ve yetkililer tarafından araştırılıyor. Olay yerinde yapılacak inceleme ve tespitler sonrası yangının sebebi ve hasarın boyutu netleşecek. Yetkililer, yangının nedenine ilişkin bulguların raporla açıklanacağını belirtebilir.

Gelişmelerle ilgili soruşturma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor; bölgedeki güvenlik ve itfaiye birimleri olay yerinde incelemelerini sürdürüyor.

DİYARBAKIR’IN BAĞLAR İLÇESİNDE BİR APARTMANIN GİRİŞ KATINDA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU.